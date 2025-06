Chery setzt auf 46er Rundzellen von LG Energy Solution

LG Energy Solution (LGES) hat den Deal mit Chery offiziell am Montag bekanntgegeben. Die Lieferungen sind demnach für sechs Jahre vereinbart und sollen Anfang 2026 beginnen. Eingebaut werden die NMC-Batterien mit den LGES-Rundzellen in den „elektrischen Flaggschiff-Modellen“ von Chery. Nach Angaben des Unternehmens reicht die vereinbarte Menge aus, um etwa 120.000 Elektrofahrzeuge auszustatten.

Ein Auftragswert wird zwar offiziell nicht mitgeteilt, laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhab schätzen Branchenbeobachter den Bestellwert aber auf rund eine Billion Won (rund 640 Millionen Euro). Die beiden Unternehmen sollen zudem planen, ihre Partnerschaft auf weitere Elektromodelle der Chery-Gruppe auszuweiten.

„Diese Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt, um die weltweite Verbreitung unserer neuen 46er-Batterien voranzutreiben und die Marktführerschaft zu sichern“, kommentiert Kim Dong-myung, CEO von LG Energy Solution den Deal. Der südkoranische Konzern stellt Rundzellen mit diesem Durchmesser seit vergangenem Jahr in Serie her. Die aktuelle Produktion im Werk Ochang in Südkorea soll in der ersten Jahreshälfte 2026 um eine weitere Produktionsstätte in Queen Creek im US-Bundesstaat Arizona ergänzt werden. Hauptkunde für die lokal in den USA hergestellten Zellen dürfte Tesla sein. Als offiziell bestätigt gilt bisher aber nur Rivian als US-Abnehmer.



