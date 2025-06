Dänemark: Clever-Kunden erhalten Zugang zu 1.000 PowerGo-Ladepunkten

Die nun eingebundenen Ladepunkte sollen sich „in der Nähe von Großstädten, im ländlichen Raum sowie zentralen Verkehrsknotenpunkten“ befinden. Der Großteil der rund 1.000 Ladepunkte sind AC-Lader. Nur bei 65 Ladepunkten handelt es sich um Schnelllademöglichkeiten, darunter der Ladepark am Lillebælt Syd auf der Insel Fünen mit 14 HPC-Ladepunkten.

Neben Ionity, Apcoa, By&Havn, EWII, Stella, Uno-X, PoweredBy E.ON & Clever Drive gehört inzwischen auch PowerGo zum dänischen Partnernetzwerk. Wer mit einer Clever-Karte oder der App lädt, soll an Ladepunkten dieser Betreiber überall den gleichen Preis pro Kilowattstunde zahlen.

„Mit unserer neuen Partnerschaft mit PowerGo öffnen wir die Tür zu rund 1.000 neuen Ladepunkten im ganzen Land, die unseren Clever One-Kunden nun ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen“, so Mathias Langkilde Sukstorf, Head of Strategic Partnerships bei Clever. „Gemeinsam mit Clever machen wir es den Fahrern eines Elektrofahrzeugs noch einfacher, indem wir mehr Lademöglichkeiten für Kunden schaffen und so eine bessere und effektivere Nutzung der vorhandenen Ladeinfrastruktur in ganz Dänemark gewährleisten“, sagt Paul Sieljes, Head of Operations bei PowerGo.

Bei den 1.000 Ladepunkten soll es aber nicht bleiben. Laut eigener Aussage hat das niederländische Ladeinfrastruktur-Unternehmen 19 Ausschreibungen gewonnen, um über 1.600 öffentliche Ladepunkte in Dänemark zu installieren. „PowerGo baut sein Netzwerk derzeit in 16 dänischen Gemeinden aus und hat bereits ultraschnelle Ladestationen in Lillebælt Syd und Haderup installiert. Weitere neue Standorte sind geplant, da PowerGo seine Präsenz im ganzen Land weiter ausbaut“, heißt es. Nur um neue AC-Ladepunkte geht es beim geplanten Ladeinfrastruktur-Ausbau also nicht. Doch auch in den Niederlanden, Belgien und Spanien sollen neue Schnellladestandorte entstehen.

