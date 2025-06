Honda-Partner Helm.ai stellt System für automatisiertes Fahren vor

Laut dem Unternehmen bietet Helm.ai Vision einen erweiterten Rundblick, wodurch der Bedarf an HD-Karten und Lidar-Sensoren für Systeme bis Level 2+ geringer ist und automatisiertes Fahren bis Level 3 ermöglicht wird. Das bedeutet, dass die Software zwar nicht für die sogenannte Robotaxis genutzt werden kann, die in der Regel auf Level 4 arbeiten. Aber die Technologie soll laut Helm.ai fit für den Massenmarkt sein und könnte in privat genutzten Fahrzeugen wie etwa den besagten künftigen Elektroautos von Honda eingesetzt werden.

Kurz zur Erläuterung: Level 3, auch bekannt als hochautomatisiertes Fahren, bedeutet, dass das Fahrzeug bestimmte Fahraufgaben selbstständig übernimmt, während der Fahrer zwar anwesend sein muss, aber nicht ständig die Fahraufgabe überwachen muss. Der Fahrer muss jedoch auf Anforderung des Systems kurzfristig die Fahrkontrolle wieder übernehmen können. Beispielsweise bietet Mercedes-Benz bereits im EQS und der S-Klasse hochautomatisiertes Fahren nach Level 3 an. Diese Zusatzausstattung nennt sich Drive Pilot und ermöglicht hochautomatisierte Autobahnfahrten bei bis zu 95 km/h Geschwindigkeit.

Level 2+ hingegen eine Form des teilautomatisierten Fahrens, die über Level 2 hinausgeht und Funktionen bietet, die denen von Level 3 ähneln, wobei der Fahrer jedoch weiterhin die Hauptverantwortung für das Fahren trägt und das System überwachen muss.

Bei seinem System setzt Helm.ai eine hauseigene Technologie namens Deep Teaching ein, die umfassendes, unbeaufsichtigtes Lernen durch Daten über reales Fahren ermöglicht, was die Abhängigkeit von teuren, manuell steuerbaren Datensets verringert. Das System soll die Komplexität von Fahrten in städtischen Umgebungen wie zum Beispiel bei dichtem Verkehr, unterschiedlichen Straßenverhältnisse sowie unberechenbarem Verhalten von Fußgängern und Fahrzeugen erfassen. Es bietet 3D-Objektentdeckung in Echtzeit, komplette semantische Segmentierung und Multi-Kamera-Rundblickfusion. So kann das Fahrzeug seine Umgebung präzise deuten. Darüber hinaus generiert Helm.ai Vision eine Vogelperspektive-Wiedergabe durch die Fusion des Inputs zahlreicher Kameras in eine einheitliche Raumkarte.

„Stabile Erkennung des städtischen Umfelds, was in der Vogelperspektive-Fusion kulminiert, ist der entscheidende Faktor für fortschrittliche Autonomie,” sagt Vladislav Voroninski, CEO und Gründer von Helm.ai. „Helm.ai Vision meistert das gesamte Spektrum der Erkennung, das für hochwertiges Level 2+ und Level 3 autonomes Fahren mit Systemen auf Produktionsniveau erforderlich ist. So sind Automobilhersteller in der Lage, eine Vision-first-Lösung mit hoher Präzision und niedriger Latenz bereitzustellen. Mit Helm.ai Vision stellen wir unsere modulare Herangehensweise vor, die den Validierungsaufwand verringert und die Interpretationsfähigkeit erhöht. Deshalb ist unser System bestens geeignet für die Massenproduktion in softwaregesteuerten Fahrzeugen.”

Laut Reuters soll die Technologie ab 2026 in der neuen 0 Series von Honda eingesetzt werden, deren Prototypen der japanische Autobauer im Januar auf der CES in Las Vegas enthüllt hatte. Honda hatte sich bereits 2022 an Helm.ai beteiligt. Gegenüber der Nachrichtenagentur sagte Voroninski: „Wir stehen definitiv in Verhandlungen mit vielen OEMs und sind auf dem besten Weg, unsere Technologie in der Produktion einzusetzen.“ Und weiter sagte er: „Unser Geschäftsmodell besteht im Wesentlichen darin, diese Art von Software und auch Basis-Modell-Software an die Automobilhersteller zu lizenzieren.“

businesswire.com, helm.ai, reuters.com