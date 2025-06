Group14 meldet Siliziumbatterie mit längerer Lebensdauer

Demnach können Batteriehersteller mit SCC55 in einer Vielzahl von Anwendungen durchweg mehr als 1.500 Ladezyklen erzielen – in einigen Fällen sogar mehr als 3.000. Bei dem Produkt handelt es sich um eine Silizium-Kohlenstoff-Verbundanode, die Graphit in Lithium-Batterie-Anoden ersetzen soll. Wie Group14 mitteilt, sind die wichtigsten Vorteile von Siliziumbatterien bei den Tests über die Ladezyklen hinweg erhalten geblieben, allen voran die höhere Energiedichte und die hohe Ladeleistung.

„Die Daten sind eindeutig: Siliziumbatterien haben eine kritische Schwelle überschritten, und 1.500 Zyklen sind die neuen 1.000“, kommentiert Rick Luebbe, CEO und Mitbegründer von Group14 Technologies. „Dieser Leistungsmaßstab für Siliziumbatterien eröffnet eine neue Ära der Langlebigkeit in Verbindung mit höherer Energiedichte und schnellerem Laden für alle Arten von wiederaufladbaren Energiespeichern.“

Die Langlebigkeit ist bei Siliziumbatterien bisher der wunde Punkt. Seit Jahren versuche die Industrie, 1.000 Ladezyklen zu erreichen – der Benchmark für Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien, so Group14. Die neuen Tests zeigen aus Sicht des Unternehmens, dass „die geringere Zyklenlebensdauer zum ersten Mal überwunden wurde“. Das sei insofern richtungsweisend, als dass das Silizium-Batteriematerial mit einer Reihe von Batterietypen kompatibel ist, „darunter LFP-, LMFP- und Hoch-Nickel-Chemien“.

Mit der Auslieferung des Materials aus dem Werk in Sangju in Südkorea hatte Group14 im September 2024 begonnen. Die Fertigungsstätte betreiben die Amerikaner gemeinsam mit SK Materials. Die Testkunden nutzten diese ersten Mengen, um das SCC55-Produkt für den Einsatz in verschiedenen Batterieprogrammen für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik zu erproben.

Die neue Anlage verfügt über eine anfängliche Jahreskapazität von 2.000 Tonnen SCC55 – genug, um etwa 100.000 bis 250.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr zu betreiben. Zum Hochfahren der Produktion und der Lieferketten führte electrive jüngst auch ein Interview mit Grant Ray, Vice President of Global Market Strategy bei Group14, der darin auch ausführlich über die Pläne des Unternehmens für sein SCC55-Material spricht.

Im Juli kündigte Group14 außerdem mehrere große Batterieaufträge an. Zu den bekannten Kunden von Group14 zählen zum Beispiel Customcells und Porsche, wobei Customcells dieses Frühjahr einen Insolvenzantrag stellen musste. Mit BASF befindet sich auch deutscher Großkonzern unter den Partnern der US-Firma. Im Mai stellten beide Seiten eine marktreife Siliziumanodenlösung vor, die per Drop-in-Ansatz das BASF-Bindemittel Licity 2698 X F mit dem Anodenmaterial SCC55 von Group14 kombiniert.

group14.technology