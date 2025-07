Hankook präsentiert Reifen für E-SUV und leichte Nutzfahrzeuge

Das Kürzel HT soll dabei für „Highway-Terrain“ stehen. Denn der neue Reifen soll mit seinem geringen Rollwiderstand nicht nur für einen möglichst niedrigen Energieverbrauch auf der Autobahn optimiert sein, sondern mit seiner Festigkeit und Stabilität auch einen „außergewöhnlichen Fahrkomfort“ und eine verbesserte Haltbarkeit bieten.

Der neue Ganzjahresreifen verfügt über die Tragfähigkeitskennzeichnung „XL“ und soll damit laut Hankook dazu beitragen, dass leichte Elektro-Nutzfahrzeuge „bei normaler Nutzung“ zusätzliche Ladung aufnehmen können – die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs gilt natürlich weiterhin, in der Hankook-Interpretation sollen aber zumindest die Reifen nicht der limitierende Faktor für die Zuladung sein. Und auch die schweren Akkus von E-SUV sind dann für die Reifen kein Problem.

„Elektrofahrzeuge, insbesondere in den aufstrebenden Kategorien der leichten Lkw und großen SUV, bringen neue Herausforderungen mit sich und stellen besondere Anforderungen an ihre Reifen“, sagt Rob Williams, Präsident von Hankook Tire America Corp. „Der iON HT wurde von Grund auf für eine außergewöhnliche Leistung von Elektrofahrzeugen entwickelt und verkörpert perfekt die Art von Innovation, die unsere iON-Linie für die Branche darstellt.“ Hankook hat den iON HT auf der Electrify Expo 2025 in Los Angeles präsentiert, daher kommt in der Mitteilung der US-Manager zu Wort.

Die iON-Serie haben die Koreaner 2022 eingeführt. Die iON-Reifen sind auf einen reduzierten Rollwiderstand und geräuscharmes Abrollverhalten ausgelegt, aber auch auf die hohen Drehmomente von E-Autos. Es gibt Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen in Größen zwischen 18 und 22 Zoll. Der neue iON HT soll ab August in diesen Größen mit Geschwindigkeitsindizes von T oder H erhältlich sein.

