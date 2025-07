Lucid fährt 1.205 km durch die Alpen – ohne Ladestopp

Lucid meldet, dass sich die 1.205 Kilometer lange Rekordfahrt mit dem Air Grand Touring zwischen St. Moritz und München ereignete und über Alpenpässe, Autobahnen und Landstraßen führte. Bisheriger Rekordhalter war der Mercedes EQS 450 mit 1.045 Kilometern. Der Stromer mit Stern hatte diesen Rekord erst im Juni in Japan aufgestellt. Der Lucid kam nun um satte 160 Kilometer weiter. Zu erwähnen ist aber, dass es auf der Strecke zwischen der Schweiz und Deutschland viel bergab ging: St. Moritz liegt auf 1.800 Metern, München dagegen auf 500 Metern über dem Meeresspiegel. Dazwischen bewältigte der Lucid Air mehrere Steigungen und Gefälle.

Marketingaktion hin oder her – Eric Bach, Senior Vice President of Product und Chief Engineer bei Lucid, bezeichnet die Reichweitenrekord als „weiteren klaren Beweis für den technologischen Vorsprung, der Lucid auszeichnet“. Der bei der Fahrt eingesetzte 611 kW starke Lucid Air Grand Touring kommt auch gemäß WLTP-Zyklus schon auf eine Reichweite von 960 Kilometern. Ab Werk ist in dieser Variante ein 113-kWh-Akku verbaut. Die Differenz zur nun erzielten Rekordfahrt überbrückte der Stromer unter anderem dank der per Rekuperation auf Bergabfahrten zurückerhaltenen Energie.

