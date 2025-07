Langversion: Tesla erweitert Modellangebot in China

Zunächst aber zum Model Y L: So nennt Tesla die Langversion seines Mittelklasse-Bestsellers und führt damit die Tradition der Langversionen westlicher Hersteller in China fort. Denn auch Deutsche Autobauer bieten in China (teilweise ausschließlich) die Langversionen globaler Modelle an, die im Vergleich dazu einen längeren Radstand und mehr Platz im Innenraum aufweisen.

So auch bei Tesla: Das Model Y L, für das Tesla jetzt die Verkaufslizenz in China beantragt hat, ist laut der Veröffentlichung des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) 4,98 Meter lang, 1,92 Meter breit, 1,67 Meter hoch und verfügt über einen Radstand von 3,04 Metern. Das Fahrzeug ist also gleich breit wie das im Januar vorgestellte Model Y Juniper, aber 18 Zentimeter länger, hat 15 Zentimeter mehr Radstand und ist fünf Zentimeter höher. Die Frontpartie wirkt auf den Bildern identisch. Allerdings wurde der geschwungene Dachbogen gestreckt und das Heck scheint etwas höher – es erinnert ein wenig an das größere Model X. Damit will Tesla offenbar für bessere Platzverhältnisse in der letzten Sitzreihe sorgen, denn bei dem zwischenzeitlich erhältlichen Siebensitzer mit normalem Radstand wurde es dort schon recht eng.

Doch nicht nur die Abmessungen ändern sich: Die veröffentlichten Daten zeigen zudem, dass die Langversion etwas stärker wird als das aktuelle Modell, wenn auch nur geringfügig. Tesla wird das Model Y L mit einem Allradantrieb anbieten, die mit einer NMC-Batterie von LGES kombiniert wird. In den MIIT-Daten wird immer die Zellchemie und der Lieferant genannt, nicht aber die Batteriegröße – es ist also unklar, ob Tesla den zusätzlichen Radstand für eine größere Batterie nutzt oder die 78,4 kWh große Variante aus dem „kurzen“ Allradmodell verbaut. Der Elektromotor an der Vorderachse leistet 142 kW (fünf Kilowatt mehr), jener an der Hinterachse 198 kW (statt 194 kW). Das ergibt zusammen 340 kW, beim Fünfsitzer sind es 331 kW. Allerdings ist der neue Sechssitzer auch 96 Kilogramm schwerer und liegt mit 2.088 Kilogramm Leergewicht über der Zwei-Tonnen-Marke.

Die Preise für das Model Y L sind noch nicht bekannt, CarNewsChina erwartet nach eigenen Angaben einen Preis von rund 300.000 Yuan, also umgerechnet derzeit 36.000 Euro. Mit der Langversion ändert sich auch ein wenig das Wettbewerbsumfeld, da das Model Y nun auch mit anderen Sechs- oder Siebensitzern der Fünf-Meter-Klasse konkurriert, etwa dem Onvo L90, BYD Tang L oder dem Li Auto i8. Im ersten Halbjahr 2025 war der Model-Y-Absatz in China mit rund 172.000 Exemplaren 17,5 Prozent unter dem Vorjahr, was aber zum Teil auch auf den Hochlauf beim Facelift-Modell zurückzuführen sein kann. Die Bedeutung des Model Y in China ist für Tesla enorm: 2024 entfielen 74,5 Prozent des Absatzes in China auf dieses Modell – drei von vier neuen Teslas in China waren also ein Model Y.

Das restliche Viertel ist der Absatz des ebenfalls in China gebauten Model 3. Und auch hier wird im Herbst eine weitere Variante auf den Markt kommen: Tesla hat die Zulassung eines Model 3+ beantragt. Dabei handelt es sich im Grunde um das Model 3 „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“, wie es in der Giga Shanghai etwa für Europa schon gebaut wird. Das Model 3+ soll in China die große NMC-Batterie der Allradmodelle mit einem Heckantrieb kombinieren. Tesla verkauft in China derzeit drei Varianten: Das Model 3 RWD mit kleinerem LFP-Akku und Heckantrieb, sowie das Long-Range-AWD- und Performance-Modell, die beide den besagten NMC-Akku von LG nutzen.

Das aktuelle Basismodell mit LFP-Batterie (62,5 kWh) bietet 634 Kilometer Reichweite im chinesischen Normtest CLTC und kostet mindestens 235.500 Yuan (ca. 28.300 Euro). Die 78,4 kWh große NMC-Batterie von LG bietet im Model 3 AWD 753 Kilometer CLTC-Reichweite, kostet aber mindestens 285.500 Yuan (34.300 Euro). Das Model 3+ mit 225 kW Leistung dürfte sich also preislich dazwischen ansiedeln, aber die höchste Reichweite der Baureihe bieten.

cnevpost.com, carnewschina.com (beide Model Y L), cnevpost.com, carnewschina.com (beide Model 3+)

