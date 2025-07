ZeroAvia schließt Wasserstoff-Kooperation mit Horizon Aircraft

Die Unternehmen werden gemeinsam den Wasserstoff-elektrischen Antriebsstrang ZA600 von ZeroAvia für das eVTOL-Flugzeug Cavorite X7 von Horizon Aircraft erforschen, wie ZeroAvia mitteilt. Bei dem ZA600 handelt es sich um einen 600 kW starken Flugzeugantrieb, der – in der Variante für Regionalflugzeuge mit bis zu 19 Sitzen – neben dem Elektromotor für den Antrieb des Propellers auch die Brennstoffzelle umfasst, um aus dem an Bord mitgeführten Wasserstoff den nötigen Strom zu erzeugen. Noch befindet sich der ZA600 in der Entwicklung, die in der Luftfahrt so wichtige Zertifizierung ist für dieses Jahr geplant.

Bei dem Modell Cavorite X7 von Horizon handelt es sich aber nicht um ein konventionelles Regionalflugzeug, das von einem Verbrenner-Antrieb mit Propeller auf den ZA600 umgerüstet wird. Das Fluggerät verfügt zwar am Heck der Kabine über einen zentralen Propeller für den Vortrieb im Flug. Beim Start (und optional bei der Landung) unterscheidet sich das Konzept aber von einem konventionell startenden Flugzeug (CTOL, Conventional Take Off and Landing).

Die Cavorite X7 verfügt über insgesamt 14 Hubgebläse, die in die Flügel integriert sind – jeweils zwei dieser Rotoren sitzen in kleinen Zusatz-Flügeln vorne am Cockpit, jeweils fünf größere in den beiden Hauptflügeln. Diese zusätzlichen Rotoren sollen den Schub für den Senkrechtstart erzeugen. Im Flug selbst werden die Schiebe-Paneele an der Ober- und Unterseite der Flügel geschlossen, womit die Gebläse verdeckt und die aerodynamische Form der Flügel optimiert wird. Während der Reise fliegt die Cavorite X7 also wie ein normales Flugzeug, gestartet wird aber Senkrecht. Bei der Landung gibt es zwei Optionen: Entweder kann im Tragflächenflug eine normale Landebahn genutzt werden, oder mit den 14 Hubgebläsen wird ein Hubschrauber-Landeplatz genutzt. Nötig ist laut der Mitteilung eine Fläche von der Größe eines Tennisplatzes.

Horizon hat bereits Flugtests mit einem „großformatigen Prototypen“ durchgeführt und dabei auch schon den Übergang vom Schwebemodus in den Tragflächenflug demonstriert. Wann der Erstflug des Cavorite X7 in Originalgröße geplant ist, wird in der Mitteilung nicht genannt. ZeroAvia wird nun nicht nur bei der Integration des Antriebsstrangs unterstützen, sondern seinen neuen Partner auch mit der notwendigen Infrastruktur und bei dem Umgang mit den Zertifizierungsrichtlinien unterstützen.

„Immer mehr eVTOL-Unternehmen sehen im Wasserstoff-elektrischen Antrieb den Durchbruch, der die Reichweite und Haltbarkeit elektrischer Antriebssysteme erhöhen kann“, sagt Val Miftakhov, Gründer und CEO von ZeroAvia. „Horizon Aircraft hat eine spannende Anwendung entwickelt und erfolgreiche Prototypentests durchgeführt. Damit gehen sie einen weiteren Schritt in der Erforschung von Wasserstoff als potenzielle Antriebsoption für den Cavorite X7.“

Brandon Robinson, CEO und Mitbegründer von Horizon Aircraft, ergänzt: „Wir sind ein Unternehmen, das sich weiterhin auf das Wohl der Betreiber unserer Flugzeuge konzentriert. Wir waren beeindruckt von ZeroAvias jüngsten Flugdemonstrationen Wasserstoff-elektrischer Antriebssysteme und dem Erfolg des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden.“

ZeroAvia verfügt nach eigenen Angaben bisher über insgesamt 45 Patente im Bereich Wasserstoff- und Elektroflugsysteme, davon wurden neun Patente in diesem Jahr erteilt. Zusätzlich gibt es noch fast 250 Anmeldungen, von denen die meisten noch beim Patentamt anhängig sind.

