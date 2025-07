Der individuelle CO2-Fußabdruck ist Teil des neuesten Updates für die „My BMW“- und „Mini“-App. „Der individuelle CO2-Fußabdruck ist technologieoffen konzipiert und sowohl für Verbrennungsantriebe als auch für vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride verfügbar“, teilen die Münchner mit. Zum Start gibt es das Feature allerdings nur für ausgewählte Modelle in einigen europäischen Ländern, noch nicht für alle Baureihen und Antriebsvarianten.

Die Berechnung basiert auf zwei zentralen Werten: Den Emissionen der Fahrzeugnutzung (also durch den Verbrauch des Kunde beeinflusst) und den Emissionen der Fahrzeugproduktion, die in den Händen von BMW liegt. Bei den Nutzungs-Emissionen wertet die „My Trips“-Funktion den Energieverbrauch der Fahrten aus und berechnet auf Basis der Daten der Internationalen Energie-Agentur (IEA) die entsprechenden CO2-Äquivalente. „Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsantrieb berechnet die App aus dem verbrauchten Kraftstoff die angefallene Menge CO2. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen zeigt sie an, welche Emissionen mit dem durchschnittlichen nationalen Strommix verursacht wurden“, so BMW. Es werden aber auch als Vergleichswert die Emissionen angezeigt, wenn nur Grünstrom genutzt wird. So gibt es einen aussagekräftigen Wert, falls die Kunden ihren Elektro-BMW oder -Mini nur mit eigenem Solarstrom laden.

Der Punkt, weshalb das Feature noch nicht für alle Baureihen verfügbar ist, sind die CO2-Emissionen aus der Produktion. Darunter fallen die Emissionen der Rohstoffverarbeitung, Materialbeschaffung, Transportlogistik und Produktion eines Modells. „Die BMW Group ermittelt diese Emissionen bereits für eine Vielzahl von Modellen in Form der sogenannten Vehicle Footprint Reports“, schreibt der Hersteller – eine „Vielzahl von Modellen“ sind aber eben nicht alle. Und ohne die vom TÜV Rheinland zertifizierten Ökobilanzen ist auch kein individueller CO2-Fußabruck möglich.

Aktuell verfügbare Modelle sin der BMW 1er, 2er, X2, X3, 5er, 5er Touring, M5 und iX sowie die Mini-Baureihen Cooper, Cooper C, Aceman und Countryman. Das Angebot startet in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz.

„Unsere Nutzungsuntersuchungen zeigen: Die Informationen in My Trips sind eine der beliebtesten Funktionen in der App“, sagt Dirk Wiedmann, Senior Vice President Vertriebssteuerung und -strategie, Digitalisierung. „Mit der Berechnung des individuellen CO2-Fußabdrucks bauen wir die erfolgreiche Funktion aus. Wir machen unseren Kunden Nachhaltigkeitsinformationen auf einem beliebten, vielfach genutzten Weg zugänglich – einfach und unkompliziert.“

