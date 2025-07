Nissan kooperiert für eigenen Ladedienst mit Octopus Energy

Nissan steht mit der baldigen Markteinführung des neuen Micra und des Leaf der dritten Generation vor der Premiere von zwei wichtigen Elektromodellen für den Hersteller. Um den Kunden die Entscheidung für eines der E-Autos leichter zu machen, will Nissan das Ladeerlebnis verbessern und über die neu aufgelegte „Nissan Charge“-App nicht nur eine einfache und reibungslose Abrechnung ermöglichen, sondern auch den Zugang zu möglichst vielen Ladepunkten.

Hinter dem neuen Ladeangebot steht die nun verkündete Partnerschaft mit dem britischen Energieversorger Octopus Energy, der mit „Electroverse“ eine eigene Ladeplattform aufgebaut hat, die inzwischen mehr als eine Million Ladepunkte von 1.200 Betreibern in 40 Ländern umfasst – vorrangig in Europa. Dazu zählen etwa die Ladenetze großer betreiber wie Ionity, Allego, Aral Pulse und TotalEnergies. Jeden Tag werden im Schnitt 500 neue Ladeplattform an das „Electroverse“ angebunden, so Nissan.

Die verbesserte App ist jetzt im App-Store von Apple und Google-Play-Store erhältlich. „Eine elegante neue, benutzerfreundliche Oberfläche macht die Einrichtung mühelos: Fahrer können in wenigen Minuten ein Konto erstellen und eine kostenlose Nissan Charge-Karte anfordern, um loszulegen“, teilt der Autobauer mit.

Zu einem Punkt schweigt Nissan aber: den genauen Ladepreisen. Denn feste Tarife scheint es für Nissan-Kunden nicht zu geben. Die Rede ist von „dynamsichen Preisinformationen“, die „Nutzern Echtzeitinformationen zur Optimierung der Ladekosten“ liefern. Man sollte also vor jedem Ladevorgang an einer neuen Säule checken, was der Strom tatsächlich kostet. Immerhin: In der App kann über Google und Apple Pay gezahlt werden, was die Einrichtung vor dem ersten Ladevorgang einfach halten soll.

„Die neue Nissan Charge App ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Elektroautos nahtlos und zugänglich zu machen“, sagte Soufiane El Khomri, Direktor von Nissan Energy . „Mit zukunftsweisenden Funktionen unterstützen wir Fahrer nicht nur beim Anschluss an das riesige europäische Ladenetz, sondern legen auch den Grundstein dafür, dass Elektroautos eine aktive Rolle im Energiesystem von morgen spielen.“

„Erstmals wurde die Technologie von Electroverse in die Lade-App einer anderen Marke integriert – und wir freuen uns sehr über dieses Debüt bei Nissan“, sagte Matt Davies, Direktor von Octopus Electroverse. „Da Elektrofahrzeuge immer beliebter werden, wünschen sich Fahrer ein Ladeerlebnis, das so intelligent ist wie ihr Fahrzeug. Indem wir unsere Spitzentechnologie in die Nissan Charge App integrieren, bieten wir das Beste von Electroverse: einfachen Zugang zu 80 % aller Ladestationen in ganz Europa, preisgünstige Rabatte und schnelle, unkomplizierte Zahlungen.“

nissannews.com, octopus.energy