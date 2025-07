BYD Sealion 06: Neuauflage des Mittelklasse-SUV für China

BYD hat den Sealion 06 offiziell in China eingeführt. Bei dem neuen Mittelklasse-SUV handelt es sich um eine Neuentwicklung auf Basis der konzerneigenen „e-platform 3.0 evo“. Wie das Vorgängermodell Sealion 6, wird es auf seinem Heimatmarkt sowohl als reines Elektroauto als auch als Plug-in-Hybrid auf einer angepassten Plattform angeboten.

Der Sealion 06 wurde im April auf der Auto Shanghai zum ersten Mal vorgestellt und gehört zur „Ocean“-Modellfamilie des Herstellers. Die reine Elektroversion startet in der Basis bei 139.800 Yuan, oder umgerechnet rund 16.600 Euro.

Diese zweite Generation wird das bisherige Modell ersetzen, das der chinesische Hersteller bereits 2020 eingeführt hatte – anfangs noch mit einem reinen Verbrennungsmotor, ab 2021 dann auch als PHEV und BEV. In Europa wird mit dem Seal U ein eng verwandtes Modell angeboten. Bei ihm handelt es sich um eine optisch sehr ähnliche Abwandlung mit einem reinen Elektroantrieb. Die hiesige Version dürfte auch bald von einer Abwandlung des neuen Sealion 06 abgelöst werden.

Im direkten Vergleich wirkt die neue Generation deutlich glattflächiger und gefälliger. An der Front stechen die zweigeteilten Scheinwerfer und die Air Curtains in der Frontschürze besonders ins Auge. Am Heck gibt es ein trendiges, durchgehendes Leuchtband. Die Länge gibt BYD mit 4,81 Metern an, mit dem Modellwechsel ist das SUV also umgerechnet drei Zentimeter gewachsen. Gleichzeitig ist das Modell 1,92 Meter breit und 1,67 Meter hoch. Das Leergewicht gibt der Marktführer im Bereich der NEV mit 1,9 bis 2,2 Tonnen an.

Der Sealion 06 soll vor allem mit seinem Platzangebot überzeugen. Schon in der Normalkonfiguration schluckt der Kofferraum 757 Liter, wenn man die Rückbank umklappt, lässt sich der Stauraum auf 1.630 Liter erweitern. Dazu kommt ein Frunk mit einem Fassungsvermögen von 142 Litern. Innen gibt es ein großflächiges Panoramadach und beheizte sowie belüftete Sitze.

Als reines E-Auto ist der Sealion 06 in drei verschiedenen Antriebskonfigurationen erhältlich. In der Basis leistet der Heckmotor 170 kW, BYD bietet aber auch eine einmotorige Variante mit 180 kW an. Bei der allradgetriebenen Performance-Variante wird letzterer mit einem weiteren E-Aggregat an der Vorderachse kombiniert. Unter dem Strich steht eine Systemleistung von 310 kW.

Plug-in-Hybride mit besonders großer Reichweite

Bei den Stromspeichern setzt BYD auf die markentypischen Blade-Batterien mit einer LFP-Chemie. Die Kapazität beträgt 65,3 oder 78,7 kWh, was nach der CLTC-Norm für Reichweiten von 520 bis 605 Kilometer reichen soll. Bei der Allradversion beträgt der Aktionsradius etwa 550 Kilometer. Das Performance-Modell kostet 169.800 Yuan, oder umgerechnet 20.200 Euro und ist damit etwa 20 Prozent teurer als die einmotorige Basis.

Für europäische Verhältnisse setzt BYD bei den Varianten mit Plug-in-Hybridantrieb auf ungewohnt große Batterien mit einer Kapazität von 26,6 kWh. Rein elektrisch soll der Hybrid-Sealion so 170 Kilometer schaffen, in Kombination mit dem Verbrennungsmotor sind rein theoretisch sogar 1.670 Kilometer drin.

Falls ein europäischer Ableger des Sealion 06 seinen Weg nach Europa finden sollte, dürfte er deutlich teurer werden – schon allein wegen der Zölle auf chinesische E-Autos. Diese könnte die Chinesen umgehen, indem sie die hiesige Version in dem neuen BYD-Werk in Ungarn produzieren.

