Modellpflege für den Geely E5: Mehr Reichweite für weniger Geld

Die gleichnamige Kernmarke des Geely-Konzerns hat sein Modell E5 überarbeitet. Obwohl das mit einer Länge von 4,62 Metern zwischen der Kompakt- und Mittelklasse positionierte SUV auf vielen Ebenen verbessert wurde, darf sich die chinesische Kundschaft über eine Preissenkung freuen.

Auf dem Heimatmarkt liegt der Grundpreis zukünftig bei 109.800 Yuan, was in unserer Währung ungefähr 13.200 Euro entspricht. Damit ist das Modell um 3.000 Yuan oder umgerechnet 360 Euro günstiger geworden, was 2,66 Prozent des ursprünglichen Preises entspricht.

Und das, obwohl die Reichweite nach der dortigen CLTC-Norm deutlich gestiegen ist. Je nach Version beträgt der Radius 530 oder 610 Kilometer. Bisher waren es 440 oder 530 Kilometer. Im Unterboden der Basisversion steckt eine 60,2 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Bei den reichweitenstärkeren Varianten ist der Akku dagegen 68,39 kWh groß.

Der kleinere Stromspeicher war vor der Überarbeitung der Topversion des Geely E5 vorbehalten. Dieser Fakt unterstreicht, wie sehr die Baureihe im Zuge der Modellpflege gewonnen hat.

Motorseitig ist dagegen alles beim Alten geblieben: Bei allen fünf Varianten sitzt an der Vorderachse ein E-Aggregat mit 160 kW und 320 Newtonmeter Drehmoment. So beschleunigt das rund 1,7 Tonnen schwere SUV in 6,9 Sekunden von Null auf Hundert. Die vergleichsweise umfangreich ausgestattete Topversion kostet 148.800 Yuan, was etwa 18.000 Euro entspricht.

Der E5 wurde erst im Mai 2024 vorgestellt, das Update erfolgt also ungewöhnlich früh. An ausbleibenden Erfolg kann es nicht gelegen haben, das Modell gehört laut der Aussage von Geely nämlich zu den international beliebtesten Elektro-SUV eines chinesischen Herstellers.

Unter dem Namen EX5 wird das Modell mittlerweile in 35 Länder exportiert, neben südostasiatischen Märkten und Australien sowie Neuseeland gehören auch einige südosteuropäische Staaten und das Vereinigte Königreich dazu.

In Malaysia heißt das Modell Proton e.Mas 7. Auch die Export-Variante des Modells dürfte zeitnah von dem Reichweiten-Upgrade profitieren. Es bleibt abzuwarten, ob die Preise auf den anderen Märkten ebenfalls sinken werden.

