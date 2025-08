E-Gabelstapler: Hangcha und Manitou planen Batterie-Joint-Venture

Das noch namenlose Joint Venture soll sich nach Angaben der Partner sowohl auf die Herstellung als auch auf den Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien fokussieren und in Le Mans beheimatet sein. Die Gründung muss allerdings noch von den europäischen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Beide Gesellschafter kennen sich gut und kooperieren bereits. Die neue gemeinsame Firma, die an einem Bestandsstandort einziehen soll, ist nun dazu gedacht, die Zusammenarbeit zwischen Hangcha und Manitou nochmals auf ein neues Niveau zu heben. Ziel sei, „Pionierarbeit im Markt für Premium-Industriefahrzeuge zu leisten“, wie die beiden Gabelstapler-Hersteller publik machen.

Das Neu-Unternehmen soll dabei von seinen Müttern weitgehend unabhängig agieren und Kunden weltweit beim Umstieg von Blei-Säure-Batterien auf Lithium-Ionen-Batterien unterstützen. „Die Lithium-Ionen-Batterien bieten eine über 50 Prozent höhere Energiedichte, eine Schnellladezeit von 1 bis 2 Stunden, eine drei bis fünf Mal längere Lebensdauer und ein geringeres Gewicht“, betonen die Verantwortlichen. Neben dem Drittkunden-Geschäft ist natürlich auch die Ausstattung der eigenen Industriefahrzeuge mit den Batterien aus Le Mans geplant. So etwa bei dem Ende 2024 gelaunchten Manitou ME LIFT. Die Franzosen erwähnen in diesem Zusammenhang, dass das Joint Venture dazu beitragen soll, dass sie bis 2030 28 Prozent ihres Absatzes mit E-Fahrzeugen abdecken können. Für Hancha ist das Projekt unterdessen vor allem ein weiterer Expansionsschritt.

Zhao Limin, Chairman und General Manager der Hangcha Group, kommentiert: „Die Vertiefung der strategischen Zusammenarbeit mit der Manitou Group und die gemeinsame Gründung eines Lithiumbatterie-Joint-Ventures markiert eine neue Phase der Partnerschaft zwischen beiden Seiten und ist ein Meilenstein in Hangchas globaler Industrieausrichtung. Durch die Nutzung der technologischen und fertigungstechnischen Kernkompetenzen von Hangcha im Bereich Lithiumbatterielösungen werden wir gemeinsam die Lösungskompetenz für neue Energiesysteme für Nutzfahrzeuge verbessern.“

Michel Denis, Präsident und CEO der Manitou Group, ergänzt: „Diese Gründung gemeinsam mit einem unserer langjährigen Partner ermöglicht es uns, die Einführung unserer elektrischen Industriefahrzeuge zu beschleunigen und steht im Einklang mit den Zielen, die wir bei der Präsentation unserer neuen ‚LIFT‘-Roadmap angekündigt haben. Hangchas Expertise in der Batterieherstellung erweitert unsere Kapazitäten in der Batterieproduktion erheblich und passt perfekt zu unserem Ziel, CO2-arme Produkte zu entwickeln.“

Die 1956 gegründete Hangcha Group gilt als einer der größten Industriefahrzeughersteller Chinas. Zum Produkt-Portfolio mit alternativen Antrieben gehören u.a. Gabelstapler mit Lithiumbatterien, Wasserstoffantrieb und Hybridantrieb. Im Jahr 2024 erzielte Hangcha nach eigenen Angaben einen Rekordabsatz von 280.000 Gabelstaplern und einen Umsatz von 2,29 Milliarden US-Dollar.

