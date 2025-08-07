Xiaomi wirbt ehemaligen BMW-Designer an

Er wird in München bleiben, wo Xiaomi ein Forschungs- und Entwicklungszentrum betreibt. Die genaue Rolle von Langer bei Xiaomi ist noch unklar, er scheint aber für die Elektroauto-Sparte zu arbeiten.

„Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei der BMW Group und vielen spannenden Projekten und Aufgaben, an denen ich mitarbeiten durfte, habe ich mich entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ab dem 1. August werde ich bei einem der fortschrittlichsten und aufstrebendsten großen Technologieunternehmen der Welt arbeiten“, schreibt Langer auf LinkedIn. „XIAOMI, bereits etabliert auf dem Markt für Technologie und Unterhaltungselektronik, startet mit einem fulminanten Debüt in der Automobilindustrie durch und bietet mir die Chance, ein wichtiger Teil davon zu sein. Ich bin sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die sich mir bieten werden, um weiterhin eine glänzende Zukunft zu gestalten…“

Als Positionsbeschreibung hat Langer bisher nur „Customer / Brand / Product“ in seinem LinkedIn-Profil vermerkt. Auch in chinesischen Medien, die wie etwa das Portal „Xiaomitime“ den Konzern genau verfolgen, haben außer Langers LinkedIn-Post noch keine genaueren Informationen zu dessen Tätigkeit für das Unternehmen.

Mit dem viel beachteten SU7 und dem später vorgestellten SUV-Modell YU7 hat Xiaomi bereits zwei Elektroautos auf dem Markt, die sich sehr gut verkaufen. Beide Modelle tragen ein ähnliches Design und sind als Xiaomis zu erkennen. Ob Langer diese Designsprache weiterentwickelt oder künftige Elektroautos des Herstellers anders aussehen werden, dürften erst die kommenden Monate zeigen.

