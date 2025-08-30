Konsolidierung im Auto-Abo-Markt: Vibe übernimmt MieteDeinAuto

Vibe ist auch unter dem Markennamen Vibe moves you bekannt und gehört mit 3.500 Fahrzeugen zu den größten Anbietern von Elektroauto-Abonnements in Österreich. Erst wenige Tage zuvor hat Vibe seine Expansion auf den deutschen Markt angekündigt.

Die aktuelle Übernahme betrifft aber Österreich: Die Vogl+Co Gruppe ist eine Autohandelskette in Österreich mit 16 Standorten in der Steiermark, im Südburgenland und in Wiener Neustadt und hat mit MieteDeinAuto einen eigenen Anbieter für die Lang- und Kurzzeit-Miete etabliert. Dieser Anbieter wechselt nun unter das Dach von Vibe, der jetzt angekündigte Übergang soll im zweiten Halbjahr 2025 erfolgen.

Die bestehenden Kunden von MieteDeinAuto sollen „individuelle Umstiegsangebote“ erhalten und künftig direkt von Vibe betreut werden, wie es heißt. Die laufenden Mietverträge sollen aber weitergeführt werden, ebenso der bisherige Service. Wichtig: Vibe hat offiziell nur das operative Geschäft übernommen. Wie genau sich die Eigentumsverhältnisse gestaltet, geht aus den Berichten nicht hervor.

„Wir sehen großes Potenzial im Abo-Modell – gerade in Verbindung mit Elektromobilität. Vibe ist dafür der ideale Partner“, erklärt Vogl+Co-Geschäftsführer Oliver Wieser. „Unser Fokus als 360 Grad Mobilitätsanbieter liegt neben dem Kerngeschäft künftig auf ganzheitlichen Mobilitätslösungen für Flotten, Gemeinden und Unternehmen.“

Erst vor zwei Monaten hatte Vibe den Anbieter Ocay übernommen. „Mit MieteDeinAuto integrieren wir nun den zweiten regional starken Anbieter innerhalb weniger Monate. Das zeigt: Der Markt konsolidiert sich – und Vibe ist bereit für den nächsten Wachstumsschritt“, sagt Vibe-Geschäftsführer Martin Rada. „Unser Ziel ist es, die einfachste Lösung für elektrische Unternehmensmobilität zu bieten – flexibel, digital und markenunabhängig.“

Nähere Details zu dem geplanten Deutschland-Start will Vibe auf der IAA im September vorstellen, zunächst ist ein Angebot im süddeutschen Raum geplant. Neben dem Abo von neuen Elektroautos bietet das Unternehmen mit „Revibe“ auch ein Gebrauchtwagenprogramm, mit dem E-Autos, die bereits bei einem Kunden im Abo-Einsatz waren, als geprüfte Gebrauchtwagen nochmals im Abo angeboten werden – dann zu etwas günstigeren Raten.

