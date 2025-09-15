Neue öffentliche HPC-Lader an der „BMW Welt“ in München

BMW gibt an, auf dem Areal seiner „BMW Welt“ in München einen neuen HPC-Ladebereich eingerichtet zu haben, der „zukunftsweisendes Design mit leistungsstarker Ladetechnologie“ verbindet. So handelt es sich bei den Ladern um sogenannte Charging Trees mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW. Entwickelt wurden die Stationen eigens in Zusammenarbeit mit Designworks, dem Innovationsstudio der BMW Group.

„Das Design verfolgt dabei drei klare Prinzipien: Intelligente Reduktion legt den Fokus auf das Wesentliche, um eine intuitive und klare Nutzererfahrung zu schaffen. Innovative Elemente wie eine LED-Lichtinszenierung, die den Ladevorgang visualisiert sorgen für einen Hauch Tech-Magie. Gleichzeitig bleibt der Mensch im Mittelpunkt der Gestaltung, um ein komfortables sowie stressfreies Ladeerlebnis zu ermöglichen“, schreibt BMW dazu. Nettes Detail: Die Ladestationen sind mit Sensoren ausgestattet, die heranfahrende Fahrzeuge erkennen.

Zugänglich sind die Lader zu jeder Tages- und Nachtzeit. Zum Aufbau des Ladebereichs wurden laut BMW bestehende Bäume in die Planung integriert und ein kleines Parkgelände mit Blühpflanzen geschaffen, das die Ladepunkte umfasst. Der Zugang zu den Ladern führt über eine schmale Einbahnstraße. Während des Ladevorgangs können Gäste u.a. vier Restaurants, Ausstellungen rund um BMW, MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad sowie die kürzlich eröffnete Fläche für die Neue Klasse mit dem BMW iX3 besuchen. Gezahlt werden kann an den Charging Trees sowohl mit Kreditkarte als auch per NFC. Für längere Aufenthalte stehen laut BMW zudem gut 100 Ladepunkte mit bis zu 22 kW in der Tiefgarage des Standorts zur Verfügung.

„Dieser neue Ladebereich ist mehr als nur ein Ort zum Aufladen – er ist ein öffentliches Premium-Ladeerlebnis. Mit der Eröffnung feiern wir auch die kontinuierliche Entwicklung und das Wachstum dieses einzigartigen Standorts, der für Innovation, Erlebnis und Gemeinschaft steht“, äußert Sandra Wittemer, Leiterin der BMW Welt.



press.bmwgroup.com