Schweiz will 2030 Verkehrsinfrastruktur-Steuer für E-Autos einführen

Der Schweizer Bundesrat plant, im Jahr 2030 eine neue Steuer für Halter von Elektroautos zu etablieren, die der Verkehrsinfrastruktur zugutekommen soll. Sie soll Einnahmeausfälle bei der Mineralölsteuer kompensieren. Aktuell werden dafür zwei verschiedene Varianten diskutiert.

Von Florian Treiß
29.09.2025 - 11:00 Uhr

Die Schweiz will Halter von Elektroautos perspektivisch stärker zur Kasse bitten. Wurde zum 1. Januar 2024 bereits die Befreiung von der Automobilsteuer aufgehoben, bei der Neuwagenkäufer einmalig vier Prozent auf den Importpreis eines Fahrzeugs bezahlen müssen, so soll 2030 eine neue Abgabe hinzukommen, die noch keinen Namen hat, aber der Finanzierung der Straßen dienen soll.

Mit der künftigen Abgabe will der Schweizer Bundesrat, wie die Regierung der Schweiz heißt, Einnahmeausfälle bei der Mineralölsteuer kompensieren, die durch den steigenden Anteil von Elektroautos in dem Land schon entstanden sind bzw. entstehen werden. Denn die größte Einnahmequelle für die Straßeninfrastruktur der Schweiz ist nicht etwa die bekannte Maut-Vignette, die Urlaubern bestens bekannt ist, sondern die Mineralölsteuer.

Mit der Mineralölsteuer werden der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) und die Spezialfinanzierung Strassenverkehr bezahlt. Rund die Hälfte der Mineralölsteuer (Grundsteuer) fließt zudem in die allgemeine Bundeskasse. „Heute leisten Halterinnen und Halter von Elektrofahrzeugen keinen entsprechenden Beitrag“, heißt es dazu vom Schweizer Bundesrat, der es an der Zeit sieht, auch E-Fahrzeug-Fahrer zur Kasse zu bitten, wenn auch erst ab 2030.

Da die Straßeninfrastruktur durch jene finanziert werden soll, die sie nutzen, sieht der Bundesrat den entsprechenden Handlungsbedarf. Nun sollen zwei verschiedene Berechnungsmodelle überprüft werden

  • Variante nach Fahrleistung: Dabei müsste der Fahrzeughalter eine Abgabe basierend auf den in der Schweiz gefahrenen Kilometern zahlen. Der Tarif pro Kilometer richtet sich nach der Fahrzeugart und dem Fahrzeuggesamtgewicht – je schwerer, desto höher der Tarif. Durchschnittlich beträgt der Tarif für ein Auto 5,4 Rp./km.
  • Variante nach Ladestrom: Eine Steuer wird auf den Strom erhoben, der zum Laden des Elektrofahrzeugs in der Schweiz verwendet wird. Besteuert wird die Menge Strom, die zur Ladesäule geht. Die Steuer wird sowohl bei öffentlichen wie privaten Ladestationen erhoben. Der Tarif beträgt 22,8 Rp./kWh und gilt unabhängig von der Fahrzeugart.

Beide Varianten eint, dass ein neues bürokratisches Monstrum geschaffen würde. Bei der ersten Variante nach Fahrleistung müssten technische Möglichkeiten geschaffen werden, die Laufleistung eines Fahrzeugs innerhalb der Schweiz zu erfassen. Bei der zweiten Variante wäre hingegen kniffelig, dass nicht nur öffentliche Ladevorgänge analog zum Tanken eines Verbrenners an der Zapfsäule erfasst werden müssten, sondern auch Ladevorgänge an privaten Ladestationen.

Aktuell ist die Besteuerung von Elektroautos in der Schweiz ziemlich unübersichtlich, schließlich gibt es neben der oben erwähnten Automobilsteuer und einer möglichen künftigen Infrastruktursteuer auch die sogenannte Motorfahrzeugsteuer. Diese wird aber nicht landesweit einheitlich erhoben wie die deutsche Kfz-Steuer, sondern von den unterschiedlichen Kantonen. Manche Kantone gewähren dabei Befreiungen für Elektroautos, manche Rabatte. Perspektivisch sollen die Vergünstigungen für E-Autos aber bei dieser Steuer in den nächsten Jahren auslaufen, damit es zu keinen Einnahmeausfällen kommt.

Unterdessen zeichnet sich aber auch eine neue Regelung ab, die von Vorteil für die Elektromobilität ist: Ziel ist es dabei, Elektro-Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen weitgehend den herkömmlichen Lieferwagen bis 3,5 Tonnen gleichzustellen. Zwar dürfen solche Fahrzeuge seit April 2022 bis zu 750 Kilogramm schwerer sein, um das Mehrgewicht durch die Hochvoltbatterien auszugleichen. Allerdings gelten für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen bislang zusätzliche Anforderungen wie die Fahrtenschreiberpflicht und ein Tempolimit von 80 km/h auf Autobahnen, was nun beides entfallen soll. Auch Schilder mit Lkw-Verbot sollen künftig für Elektro-Transporter bis 4,25 Tonnen nicht mehr gelten.

admin.ch, foodaktuell.ch (E-Nutzfahrzeuge)

7 Kommentare

zu „Schweiz will 2030 Verkehrsinfrastruktur-Steuer für E-Autos einführen“
ID.alist
29.09.2025 um 11:45
a) Steuerbefreiung für E-Autos als Fördermaßnahme hat man am Anfang gebraucht. b) Eine komplette Steuerbefreiung für E-Autos ist nicht tragbar.Aber 22Rp/kWh, das ist heftig.Wäre interessant zu wissen wie aktuell Strom besteuert wird.
Antworten
Mark Müller
29.09.2025 um 12:54
Im Moment wird mein Strom primär mit der Mehrwertsteuer von 8.1% besteuert. Darüber hinaus sind in der Schweiz solche Steuern meist zweckgebunden. Aktuell gibt es einen sogenannten Netzzuschlag von 2.3 Rappen/kWh zur Förderung von Energiewende-Massnahmen. Nebst der üblichen Netzgebühr (SwisGrid) zahlen wir aktuell noch einen Zuschlag für die Vergeltung der Winterreserve von 0.23 Rappen/kWh.
Antworten
Ebikethoemmel
29.09.2025 um 12:51
Strom wird aktuell mit gut 8% Mehrwertsteuer belastet. Schade finde ich, dass nicht Varianten berücksichtigt wurden, die auf bereits bestehenden Inkassomechanismen fussen. Da wäre z. B. eine teurere Autobahnvignette oder eine Anpassung der bereits erhobenen Motorfahrzeugsteuer denkbar.
Antworten
Mark Müller
29.09.2025 um 13:02
Solche einmalige Beträge berücksichtigen weder den tatsächlichen Gebrauch der Infrastruktur, noch das Gewicht des Fahrzeugs und das wäre dann auch irgendwie unfair. Die aktuelle Mineralölsteuer ist da eben ein sehr zielgerichtetes Instrument, da es direkt vom Treibstoffverbrauch (und somit Strecke, Gewicht, Verbrauch) gesteuert wird. So oder so gehe ich davon aus, dass es langfristig Richtung 'road pricing' geht. Da müsste man dann sowieso wissen, welches Fahrzeug welche Strecke gefahren wird. Typischerweise erfasst man das dann über Kameras, welche die Autonummer lesen. Das geschieht in vielen Ländern ja heute schon für Autobahn- und Tunnelgebühren.
Antworten
Anjinsan
29.09.2025 um 14:55
Unglücklicher Zeitpunkt dieser Kommunikation seitens der Politik, das nimmt dem soeben angefangenen Hauch aus den Segeln der BEV Verkäufe in der Confederatio Helvetica.
Antworten
BauRi
29.09.2025 um 15:01
Mineralölsteuer anheben, mehr braucht es nicht.
Antworten
Stuker Walter
29.09.2025 um 16:11
Zuerst sollte die Autosteuer im ganzen Land einheitlich sein.Am einfachsten ist die km Besteuerun .Ende jahr Foti vom Zähler an Astra und fertig,mit jedem eingelösten Fahrzeug
Antworten

