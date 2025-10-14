Orlen baut seine Ladeinfrastruktur in Tschechien kräftig aus

Orlen baut seine Ladeinfrastruktur in Tschechien aus und modernisiert seine bestehenden Stationen. Dies dürfte die E-Mobilität in unserem östlichen Nachbarland deutlich voranbringen, das Unternehmen verfügt nämlich über das größte Tankstellennetz Tschechiens. Bisher setzte Orlen bei seinen E-Mobilitäts-Lösungen auf Kooperationen mit Partnerunternehmen, im Zuge der Modernisierung möchte das Unternehmen in dem Bereich aber auf ein eigenes Geschäftsmodell umsteigen.

Dieses soll 2027 in Form einer vollständig integrierten Lösung bereitstehen. Die Ladevorgänge werden dann über die Orlen-App abgewickelt, die aktuell bereits für die Bezahlung des Tankens oder von Shop-Einkäufen genutzt werden kann. Aktuell betreibt das Unternehmen in Tschechien 294 Ladepunkte, die über 102 Tankstellen verteilt sind. Bis 2030 soll diese Zahl auf 600 Stück wachsen. Die Säulen sollen dann mindestens 150 kW-Ladeleistung ermöglichen. Fünf Jahre später sollen es schon 1.700 Ladepunkte sein.

Mehrere Hundert Millionen Kronen (eine Million entspricht ca. 41.000 Euro) sollen in den Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur fließen. Einschließlich moderner Hardware, digitalen Services und eines umfassenden Kundensupports. Dabei will das Unternehmen auch auf EU- und nationale Fördermittel zurückgreifen.

Ab kommendem Jahr konzentriert sich Orlen in Tschechien zunächst auf Autobahntankstellen entlang des europäischen TEN-T-Verkehrsnetzes. Dort entstehen 22 Schnellladepunkte mit jeweils 150 kW Leistung und einer Netzanschlusskapazität von mindestens 600 kVA. Weitere rund 300 Ladepunkte befinden sich bereits in Planung und im Genehmigungsverfahren.

„Wir sehen die Entwicklung der Elektromobilität als einen zentralen Baustein bei der Transformation der Orlen-Tankstellen zu multifunktionalen Servicezentren Unsere Strategie steht im Einklang mit den europäischen und nationalen Zielen zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Der Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur ist dabei ein logischer Schritt, um einen durchgängig hohen Servicestandard im gesamten Netzwerk sicherzustellen“, sagt die Orlen-Unipetrol-Managerin Agnieszka Bobrukiewicz.

Orlen Unipetrol ist der einzige Petrochemie-Konzern Tschechiens und gehört zur polnischen Orlen Group, die wiederum auch in der Slowakei, Litauen, Ungarn, Österreich und Deutschland aktiv. Hierzulande vertreibt der Konzern über eine Tochtergesellschaft nicht nur Chemieprodukte und Kraftstoffe – auch die Tankstellenkette Star gehört dazu. Die Star-Filialen werden aktuell einem Rebranding unterzogen und in Orlen umbenannt. Insgesamt betreibt das Unternehmen in Europa 3.500 Tankstellen.

orlenunipetrol.cz