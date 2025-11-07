Zaptec neckt Verbrenner-Fans mit einer privaten Zapfsäule für Zuhause

Der norwegische Ladeinfrastruktur-Hersteller Zaptec hat auf Social Media ein ziemlich amüsantes Video veröffentlicht: „Bei Zaptec ist es uns wichtig, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Als „PetrolDaddy_69“ schrieb, dass Elektroautos nur etwas für Veganer und Batterien für Spielzeuge seien, waren wir ehrlich gesagt ein bisschen verletzt. Aber lieber „PetrolDaddy_69“, wir haben dir zugehört – und die „Gaztec Home Petrol Pump“ entwickelt: die Benzinzapfsäule für dein Zuhause.“

Das Unternehmen veröffentlichte anschließend ein Video, in dem ein eifersüchtiger Diesel-Fahrer gezeigt wird, der ebenfalls seine eigene Infrastruktur haben möchte. Zaptec richtete sogar eine eigene Landingpage auf seiner Website ein, die der Benzinzapfsäule gewidmet ist: Es gibt zwei Modelle, entweder die Gaztec Go oder die Gaztec Pro, die zu Preisen von 169.000 bzw. 198.000 Euro angeboten werden.

Der Unterschied zwischen den beiden Modellen wird dabei ebenfalls humorvoll dargestellt: So beschreibt das Unternehmen das Pro-Modell als „eine Premium-Benzin-Zapfsäule mit zwei Füllstutzen für DEIN Zuhause, inklusive Hotdog- und Slushie-Modul sowie einem Zeitschriftenhalter!“

Außerdem gibt es eine Benzin-duftende „Gaztec“-Kerze sowie eine „Make home petrol pumps great (again?)“-Cap, neben einigen weiteren augenzwinkernden Produkten, die zum Verkauf angeboten werden. Sollte ein Nutzer tatsächlich versuchen, eine der Zapfsäulen zu bestellen, erscheint eine Nachricht, die erklärt, dass es sich bei der ganzen Sache natürlich um einen Scherz handelt: „Mal ehrlich, habt ihr wirklich geglaubt, wir würden Benzinzapfsäulen für Zuhause verkaufen? Das Laden von E-Autos ist doch viel praktischer.“

