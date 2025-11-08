Alle Kategorien Alle Kategorien
Candela baut zehn E-Tragflügelboote für die Malediven

Der schwedische Elektroboothersteller Candela verkauft zehn elektrische Tragflügelboote des Typs Candela P-12 an den maledivischen Betreiber Ego Shuttle. Die ersten Exemplare der P-12-Flotte sollen 2026 den Betrieb aufnehmen und Malé mit den umliegenden Inseln verbinden.

Candela p malediven
Bild: Candela
Von Cora Werwitzke
08.11.2025 - 12:00 Uhr

Künftig sollen in jedem P-12 von Candela bis zu 30 Fahrgäste vom internationalen Flughafen Malé zu den vorgelagerten Atollen befördert werden. Dafür nutzt das Elektroboot die sogenannte Hydrofoil-Technik: Der Rumpf des Schiffs wird von Tragflügeln einen Meter über die Wasseroberfläche gehoben und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten (46 km/h). Laut Candela sinkt der Energieverbrauch durch den wegfallenden Wasserwiderstand um 80 Prozent. Entsprechend steige die mit einer Batterieladung mögliche Reichweite.

In Stockholm wird ein solches Exemplar von Candela bereit im Nahverkehr eingesetzt. Auch in den USA – konkret am Lake Tahoe – wird ein identisches Exemplar in den Dienst genommen. Jüngste Aufträge über ebenfalls zehn bzw. elf Einheiten des P-12 kamen zudem aus Thailand und Indien.

„Bislang gab es keine wirklichen Möglichkeiten, den Wassertransport zu elektrifizieren, da herkömmliche Rümpfe einfach zu ineffizient für den Batteriebetrieb sind. Mit der Candela P-12 haben wir endlich ein Schiff, dessen Reichweite und Geschwindigkeit fossil betriebene Boote ersetzen können – und das bei minimaler Belastung dieser einzigartigen Umwelt“, sagt Shabir Walji, CEO von Ego Shuttle. Er sei stolz darauf, diese Weltneuheit auf die Malediven zu bringen und dadurch die ambitionierte Klimapolitik der Regierung und ihr Engagement für Klimaneutralität bis 2030 zu unterstützen. Die Malediven sind laut Walji seit Langem eine globale Stimme im Kampf gegen den Klimawandel.

