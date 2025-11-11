Flotten- und Gebrauchtwagen-Geschäft: BYD Deutschland stellt neue Manager ein

Schon Ende September stellte die BYD Automotive GmbH vier neue Führungskräfte vor, die den neuen Deutschlandchef Lars Bialkowski unterstützen sollen: Der ehemalige Stellantis-Manager übernahm zum 1. Juni die Führung des Deutschlandgeschäfts – und schilderte uns kürzlich im electrive-Interview, dass BYD bis Ende diesen Jahres auf mindestens 120 Verkaufspunkte in Deutschland kommen will und Ende 2026 dann auf 300 Standorte.

Während die Personalzugänge im September die Bereiche Bereiche Key Account Management, Product, Retail Sales und Operations stärken sollten, liegt der Fokus bei den jetzt publik gemachten Personalien auf den Bereichen Flotte und Gebrauchtwagen: Carsten Schopf hat Anfang des Monats als Director B2B angefangen. Er verfüge über langjährige Erfahrung in den Geschäftsgebieten Flotte und Geschäftskunden, teilt BYD mit. Zeitgleich ist auch Marlo Miletic zu BYD Deutschland gestoßen. Die Marke bezeichnet ihn als „ausgewiesenen Gebrauchtwagen-Fachmann“, der die Führungsriege als Remarketing & Used Cars Manager ergänzt.

„Mit Carsten Schopf und Marlo Miletic konnten wir zwei absolute Profis in den wichtigen Geschäftsfeldern Flotten und Gebrauchtwagen gewinnen“, betont Lars Bialkowski, Geschäftsführer der BYD Automotive GmbH. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer ausgezeichneten Vernetzung in der Automobilbranche wird es den beiden neuen BYD-Management-Kollegen gelingen, unser Geschäft maßgeblich voranzutreiben.“

Was Gebrauchtwagen angeht, hatte BYD auf der IAA Mobility in München bekanntlich das Programm „BYD Certified Pre-Owned“ vorgestellt, in dessen Rahmen Gebrauchtwagen einer 100-Punkte-Inspektion unterzogen werden. Unter anderem verfügen sie über eine garantierte Batterieleistung von mindestens 90 Prozent.

