BYD erweitert Führungsteam in Deutschland

BYD spricht von „vier hochkarätigen Neuzugängen“, welche die BYD-Mannschaft verstärken werden. Die neuen Manager sollen Deutschlandchef Lars Bialkowski unterstützen: Der ehemalige Stellantis-Manager hat zum 1. Juni die Führung des Deutschlandgeschäfts übernommen. Vor wenigen Tagen sagte er im electrive-Interview, dass BYD bis Ende diesen Jahres auf mindestens 120 Verkaufspunkte in Deutschland kommen will und Ende 2026 dann auf 300 Standorte.

Um die rasante Expansion voranzutreiben, braucht es entsprechend neues Personal. Dazu zählt als Key Account Manager Germany Christian Lochner. Er blickt auf eine über 30-jährige Karriere in der Autobranche zurück und war u.a. bei Fiat Chrysler, Kia und Mitsubishi tätig. Zuletzt war er Key Account Manager Flotte bei Frey Import Services. Bei BYD Deutschland verantwortet der 54-Jährige die Betreuung von Rahmenvertragspartnern und die Neukundenakquise mit Fokus auf kleine und mittlere Fuhrparks. Zudem ist er für die Abwicklung des gesamten Autovermietgeschäfts von BYD Deutschland zuständig.



Fabian Ulbrich blickt auf über 15 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zurück mit Stationen bei BMW, Tesla und MG Motor. Bei BYD wird er zum Head of Product für das Geschäft in Deutschland. Dabei verantwortet er die strategische Planung, die Entwicklung und den Erfolg der Fahrzeuge von BYD. Mit der kürzlichen Vorstellung des Plug-in-Hybriden Seal 6 DM-i Touring verfügt BYD in Deutschland nun erstmals auch über einen Kombi. Die aktuelle BYD-Modellpalette in Deutschland umfasst nun 13 Fahrzeuge.

Birk Pfennig wiederum kommt von Hyundai und hatte zuvor jeweils mehrjährige Stationen bei Seat und Honda. Er wird neuer Leiter Retail Sales im Führungskräfteteam von BYD Deutschland. Er soll den Außendienst und den Vertriebsinnendienst leiten, seine Schwerpunkte liegen dabei auf Vertriebsstrategie, Verkaufsplanung, Verkaufsförderungen, Finanzprodukte, Vertriebssysteme und Prämien.



Last but not least steigt auch Felix Böhrer ins BYD-Boot. Er hat fast zwölf Jahre bei Hyundai verbracht. Bei BYD soll er als Director Operations die strategische und operative Steuerung der Lieferkette von BYD Deutschland verantworten – von der Fahrzeugbestellung bis hin zur Distribution an den Handel. Dazu gehören unter anderem das Lager- und Bestandsmanagement, die Neuwagendisposition, die Verarbeitung der Händlerbestellungen und die Koordination der Auslieferungsplanung.



„Wir haben ein engagiertes, professionelles Team aufgestellt, das unsere Handelspartner aktiv beim Ausbau ihres Geschäfts unterstützt und unser Netzwerk stärkt, und das damit einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg unserer Marke vor Ort leisten wird“, sagt BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski.

