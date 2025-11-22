Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Infrastruktur

Ionna investiert über 250 Millionen Dollar in sein Schnellladenetz in Kalifornien

Das nordamerikanische Schnelllade-Joint-Venture Ionna von BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Stellantis und Toyota kündigt eine Investition von mehr als 250 Millionen US-Dollar für Ladeinfrastruktur in Kalifornien über die nächsten drei Jahre an.

Ionna ladestation charging station usa mercedes benz
Bild: Mercedes-Benz
Von Daniel Bönnighausen
22.11.2025 - 10:00 Uhr

Insgesamt weist Ionna eigenen Angaben zufolge derzeit landesweit rund 4.000 vertraglich gesicherte Ladepunkte auf, von denen mehr als 1.100 sich im Bau oder kurz vor der Realisierung befinden. Wie viele in Betrieb sind, darüber gibt es keine Auskunft. Klar ist nur, dass über 1.000 der 4.000 Ladepunkte allein in Kalifornien geplant sind.

In dieser Woche gingen mit den Standorten in San Francisco, Sacramento, San Diego, San Jose und Westminster auch die ersten kalifornischen Ionna-Ladeparks ans Netz. Bei dem Lade-Hub „Westminster Rechargery Beacon“ soll es sich zudem um den „ersten Vorzeigestandort von Ionna“ handeln.

Mehr als 250 Millionen US-Dollar (rund 216,75 Millionen Euro) will das Joint Venture allein in den nächsten drei Jahren für den Ladeinfrastruktur-Ausbau in dem US-Bundesstaat investieren. Näher ins Detail geht das Unternehmen aber nicht. Stattdessen teilt Seth Cutler, CEO von Ionna, lediglich mit, dass „die Expansion nach Kalifornien in dieser Woche die nationale Dynamik verdeutlicht, die Ionna in weniger als einem Jahr entwickelt hat“.

Neben der Abdeckung legt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aber auch Wert auf die Qualität. Sie sei entscheidend für zuverlässige, öffentliche Ladeinfrastruktur. Ferner will Ionna nicht nur „über die Vorteile der Elektromobilität informieren, sondern auch einen Einblick in die Welt geben, die sie mit dem Netzwerk der ‚Rechargeries‘ aufbauen“. Hierfür hat Ionna ein „EV-Aufklärungsprogramm“ in Kalifornien gestartet.

Ein Update liefert das Joint Venture zudem zur Plug&Charge-Funktionalität: Anfang des Jahres gab das nordamerikanische Schnelllade-Joint-Venture Ionna bekannt, sich für die Integration des Plug&Charge-Ökosystems von Hubject entschieden zu haben. Von Anfang an soll die Plug&Charge-Funktionalität verfügbar sein, hieß es. Nun teilt Ionna mit, dass derzeit erst fünf der acht Gründungsmitglieder Plug&Charge integriert haben. Dazu zählen BMW, General Motors, Hyundai, Kia und Mercedes-Benz. Die drei anderen Teilhaber (Honda, Stellantis und Toyota) sollen aber Anfang 2026 folgen. Hinzugekommen sind nun zudem Rivian und Ford.

ionna.com

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Ionna investiert über 250 Millionen Dollar in sein Schnellladenetz in Kalifornien“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Watthub ladestation charging station e lkw electric truck maasvlakte min
Infrastruktur

WattHub eröffnet großen E-Lkw-Ladepark im Hafen von Rotterdam

vor 18 Stunden veröffentlicht
Shell recharge ladestation charging station
Infrastruktur

Shell Recharge baut mehrere Schnelllader in Hessen

vor 21 Stunden veröffentlicht
Ws
Video - 3:20 minInfrastruktur

Deutscher geht’s nicht: Ladestrom an der Tankstelle in bar zahlen

vor 17 Stunden veröffentlicht