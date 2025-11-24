Alle Kategorien Alle Kategorien
EBS bestellt 73 BYD-Elektrobusse für Zeeland

Das niederländische Nahverkehrsunternehmen EBS hat beim chinesischen Hersteller BYD 73 Elektrobusse in Auftrag gegeben, die voraussichtlich ab Dezember 2026 in der Provinz Zeeland zum Einsatz kommen. Die ersten Fahrzeuge sollen bereits im kommenden Sommer eintreffen.

Byd ebs e busse niederlande
Bild: EBS
Von Cora Werwitzke
24.11.2025 - 15:30 Uhr

Die Bestellung an BYD umfasst konkret 64 elektrische 12-Meter-Busse und neun elektrische 15-Meter-Busse. Zum technischen Aufbau der Fahrzeuge machen die Unternehmen noch keine Angaben. Beide Seiten kennen sich aber bereits gut: Erst im September 2025 nahm EBS schon einmal 43 elektrische BYD-Busse in Betrieb – und zwar im Konzessionsgebiet Haaglanden-Streek.

Einmal bei EBS eingeflottet, sollen die nun neu bestellten Fahrzeuge unter dem Label „Reizen door Zeeland “ fahren – jener Marke, unter der EBS den öffentlichen Nahverkehr in der Provinz Zeeland anbieten wird. „Mit dieser Bestellung gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu einem nachhaltigen und sauberen öffentlichen Nahverkehr“, sagt Jan Kees Korteweg, COO von EBS. „BYD-Busse passen perfekt zu unserem Ziel, Fahrgästen mehr Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Gemeinsam stellen wir sicher, dass der Zeeland-Bus nicht nur emissionsfrei, sondern auch optimal auf die Bedürfnisse der heutigen Zeeland-Reisenden zugeschnitten ist.“

EBS hat bereits heute mehr Batterie- als Verbrenner-Busse in Betrieb: „Der Großteil der Flotte besteht mittlerweile aus emissionsfreien Bussen“, teilt das Unternehmen mit. Mehr als 500 Fahrzeuge seien in den Konzessionsgebieten Haaglanden, IJssel-Vecht, Zaanstreek-Waterland und Voorne-Putten & Rozenburg sowie ab 2026 auch in Zeeland im Einsatz. Wir erinnern uns: 2023 bestellte EBS allein bei VDL 193 E-Busse. Damals der bis dato größte E-Bus-Auftrag der Geschichte für VDL.

ebs-ov.nl

