Mit dem Elektro-Reisebus quer durch Afrika

Konkret geht es von Uganda aus über Tansania, Sambia, Botswana und Eswatini bis nach Südafrika. Mit der 13.000-Kilometer-Tour will der Hersteller aus Uganda sein neues Modell promoten, den Kayoola Electric Coach 13M. Kiira selbst bezeichnet das Fahrzeug auch als „Premium-Lösung für Afrika“. Es handelt sich dabei um einen vollelektrischen Überlandbus, der „den Bedarf an neuartigen und innovativen Transportmitteln decken soll“.

Kurz zur Technik: Der Kayoola Electric Coach 13M verfügt über einen 400 kW starken Antrieb mit bis zu 5.000 Nm Drehmoment. Der Bus kann bis zu 100 km/h schnell fahren. Mit seiner 422 kWh großen Batterie sollen bis zu 500 Kilometer Reichweite möglich sein – es wird aber nicht angegeben, in welchem Normzyklus oder unter welchen Bedingungen diese Reichweite erzielt werden kann. Der Bus bietet bis zu 64 Passagieren Platz, die alle auf verstellbaren Sitzen mit Drei-Punkt-Gurt reisen können. Für das Entertainment gibt es zwei 19-Zoll-Bildschrime und einen LTE-Router für das WLAN an Bord.

Die 13.000-Kilometer-Fahrt ist nicht nur ein Test für das Fahrzeug, sondern natürlich auch eine Demonstration der Fähigkeiten von Kiira, dass ein in Afrika entwickeltes und hergestelltes Elektrofahrzeug so lange Strecken über Grenzen hinweg bewältigen kann.

Regelmäßige Updates zur Expedition veröffentlicht Kiira Motors auf LinkedIn. Die ersten knapp 2.000 Kilometer sind schon geschafft: Laut einem Post vom 26. November befindet sich der Bus in Mbeya in Tansania und hat bereits 1.897 Kilometer oder fast 15 Prozent der gesamten Strecke zurückgelegt. Dabei hat der Bus dem Unternehmen zufolge bisher 1.650 kWh verbraucht, was 0,87 kWh/km entspricht. Sicherheitsrelevante Vorfälle habe es bisher keine gegeben.

