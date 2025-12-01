Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Automobil

BYD muss in China fast 90.000 Plug-in-Hybride zurückrufen

BYD kommt in China nicht zur Ruhe: Der Marktführer beordert 88.981 Plug-in-Hybride des Modells Qin Plus DM-i in die Werkstätten, da diese durch Batterie-Probleme mit "Leistungsbeschränkungen" konfrontiert sein könnten. In extremen Fällen sei der reine Elektromodus nicht mehr verfügbar, heißt es.

Byd qin plus dm i phev china
BYDs Qin Plus DM-i der zweiten Generation.
Bild: BYD
Von Cora Werwitzke
01.12.2025 - 13:00 Uhr

Bei den PHEV-Limousinen soll es wegen Produktionsproblemen zu diesem Defekt gekommen sein, schreibt unter anderem das Portal CN EV Post unter Berufung auf die chinesische Marktregulierungsbehörde SAMR. Ein Software-Update soll nun Abhilfe schaffen. Dieser Rückruf folgt auf eine noch nicht lange zurückliegende Rückbeorderung von 115.783 BEV- und PHEV-Fahrzeugen von BYD im Oktober.

Die steigende Anzahl solcher Rückrufe „unterstreicht die verstärkte Überprüfung der Fahrzeugqualität nach Jahren rasanten Wachstums“, heißt es in chinesischen Medien. Der aktuelle Rückruf betrifft konkret zwei Chargen: 52.890 Qin Plus DM-i Limousinen, die zwischen dem 26. September 2021 und dem 23. September 2023 gefertigt wurden, sowie 36.091 Fahrzeuge, die zwischen dem 7. Januar 2021 und dem 30. September 2022 vom Band gelaufen sind. In Extremfällen könne es bei diesen Einheiten zu einem Ausfall des rein elektrischen Fahrmodus kommen.

Als Reaktion autorisiert BYD nun Händler, die Diagnosesoftware für betroffene Fahrzeuge per Over-the-Air-Update zu aktualisieren. „Erkennt die Software Batterieanomalien, leuchtet die Batteriekontrollleuchte im Armaturenbrett auf. Die Fahrer werden dann aufgefordert, ihre Fahrzeuge zur kostenlosen Batterietausch in eine Vertragswerkstatt zu bringen“, heißt es.

cnevpost.com

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „BYD muss in China fast 90.000 Plug-in-Hybride zurückrufen“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Gac aion ut fahrbericht
FahrberichtAutomobil

GAC Aion UT im Fahrbericht: Weichgespülter ID.3-Konkurrent

30.11.2025
Lotus eletre norwegen norway min e
Automobil

Erster Plug-in-Hybrid von Lotus kommt 2026

29.11.2025
Ws
Video - 4:39 minAutomobil

Mercedes CLA Shooting Brake ab rund 57.000 Euro bestellbar

27.11.2025