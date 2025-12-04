Changan nutzt Dienstleistungen von BNP Paribas

Arval und Consors Finanz sind Anbieter von Leasing-, Mobilitäts- und Finanzierungslösungen unter dem Dach von BNP Paribas. Die beiden Töchter der französischen Großbank sollen laut der Mitteilung „Changan beim Eintritt in den deutschen Markt mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot für Händler und Kund:innen“ unterstützen.

Changan war ein privatwirtschaftlicher Autobauer, ist aber seit Sommer ein staatliches Unternehmen in China. Die Expansion nach Europa und speziell nach Deutschland wird aber schon länger vorbereitet. Das offizielle Deutschland-Debüt von Changan mit seiner Marke Deepal war im September auf der IAA, aber schon Ende August haben wir den ersten deutschen Verkaufsraum in Halstenbek nördlich von Hamburg entdeckt. Den Anfang machen die Deepal-SUV S07 und S05, weitere Modelle sollen folgen. Hier können Sie unsere ersten Eindrücke aus dem Deepal S05 nachlesen.

Die Preise für den S05 starten bei 39.000 Euro, der größere S07 wird ab 44.990 Euro angeboten. Noch handelt es sich um Fahrzeuge aus China, bald aber wird Europa aus der Changan-Fabrik in Thailand beliefert – so werden die Sonderzölle bei der Einfuhr von Elektroautos aus China in die EU umgangen.

Was die Changan-Modelle in den Leasing- oder Finanzierungsangeboten über Arval und Consors Finanz kosten sollen, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor. Dort heißt es nur zum Beispiel, dass das Leistungsspektrum „der Bestandsfinanzierung für Händler über die Privatkundenfinanzierung bis hin zum Full-Service-Leasing für Kund:innen“ reiche.

„Mit Changan bieten wir gemeinsam mit Arval Deutschland erneut unsere Fähigkeiten im Captive-Bereich an. Dank unseres umfassenden Produktportfolios und maßgeschneiderter Services ermöglichen wir Händlern und Kund:innen einen einfachen, schnellen und zuverlässigen Zugang zu Finanzlösungen – alles aus einer Hand und einem Team“, sagt Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz BNP Paribas. Sébastien Valy, Geschäftsführer von Arval Deutschland, ergänzt: „Changan erweitert unser Portfolio um eine spannende Marke im wachstumsstarken BEV-Segment. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Consors Finanz innerhalb von BNP Paribas Mobility macht unser Angebot einzigartig: Leasing, Finanzierung und Dienstleistungen sind nahtlos miteinander verzahnt – ein echter Mehrwert für Händler, Unternehmen und Kund:innen.“

„Planungssicherheit ist entscheidend, wenn Kund:innen vor der Wahl einer neuen Automarke stehen“, sagt Steffen Obst, Head of Sales bei Changan. „Deshalb bauen wir ein leistungsfähiges Ökosystem rund um unsere Marke auf. Mit Arval Deutschland und Consors Finanz an unserer Seite bieten wir Sicherheit, Flexibilität und ein risikofreie Nutzungserfahrung – für Unternehmen wie Privatpersonen gleichermaßen.“

Arval und BNP Paribas haben schon reichlich Erfahrung mit chinesischen Automarken: MG Motor setzt bei seinen Leasingangeboten auf Arval, Geely nutzt in Europa die Dienste von BNP Paribas und auch BYD greift in mehreren europäischen Ländern auf die Services von Arval zurück.

Quelle: Info per E-Mail