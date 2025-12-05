LichtBlick eröffnet ersten Edeka-Standort seines neuen Schnellladenetzes

Dass LichtBlick eMobility ein eigenes Schnellladenetz in Norddeutschland aufbauen will, hatte das Unternehmen im Januar bekanntgegeben und damals auch gleich die Famila- und Markant-Einzelhandelsmärkte als erste Standortpartner präsentiert. Im Oktober wurde dann der erste Standort des neuen Schnellladenetzes unter dem Namen Quickcharge eröffnet, und zwar am Famila-Markt in Reinbek östlich von Hamburg.

Nun hat der Ökostromanbieter seinen zweiten Quickcharge-Ladestandort eröffnet – und dabei zugleich einen weiteren Handelspartner präsentiert: Edeka Nord. Der erste Standort auf einem Edeka-Parkplatz befindet sich bei Edeka Nissen im nordfriesischen Breklum. Dort stehen ab sofort zwei Schnellladesäulen vom Modell HYC 400 von Alpitronic bereit und damit insgesamt vier Ladepunkte. Die Säulen mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW sind öffentlich zugänglich. Elektroautofahrer können dort über die Cariqa-App zeitvariable Ladetarife nutzen.

„In Breklum setzen wir den nächsten Meilenstein: Gemeinsam mit GP Joule Connect erweitern wir unser Schnellladenetz in Norddeutschland. So bringen wir leistungsstarke Ladepunkte dorthin, wo E-Mobilist*innen sie einfach im Alltag nutzen können“, sagt Daniela Schneeberger, Projektleiterin bei LichtBlick eMobility.

Bis Mitte 2026 sollen in Norddeutschland rund 150 Ladepunkte an ca. 33 Edeka-Standorten enstehen. Die Errichtung übernimmt GP Joule Connect, den Betrieb LichtBlick eMobility. In der Partnerschaft mit Famila und Markant wiederum sind bis Mitte 2026 rund 200 Ladepunkte an 25 Standorten geplant. Insgesamt ergibt sich also eine Zahl von 350 geplanten Ladepunkten.

Eine Besonderheit bei LichtBlick: Das Unternehmen ist Verfechter des neuartigen Durchleitungsmodells, bei dem Fahrer von Elektrofahrzeugen an öffentlichen Ladesäulen den Tarif ihres Stromanbieters mitnehmen können und somit Preissicherheit haben. LichtBlick plant, seine neuen Schnelllader für das Durchleitungsmodell zu öffnen und somit für andere Anbieter.

lichtblick.de