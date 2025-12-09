Smart-Limousine #6 wird zunächst ein Plug-in-Hybrid

Gerüchte rund um eine Limousine von Smart gab es schon sehr lange, als wahrscheinlich galt eine E-Limousine auf der gleichen Plattform wie das SUV-Modell Smart #5. Mit dem 800-Volt-System wären sehr kurze Ladezeiten möglich gewesen und mit dem geringeren Verbrauch einer Limousine nochmals spürbar höhere Reichweiten.

Es gibt beim Smart #6 zwar eine Parallele zum #5, allerdings anders als gedacht: Aus dem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) geht hervor, dass Smart die Limousine zunächst als #6 EHD auf den Markt bringen will. Und hinter diesem Kürzel verbirgt sich die Plug-in-Hybrid-Technologie, die Smart in China auch im #5 EHD als ersten PHEV der Marke anbietet. Da die Plattform auch mit reinen E-Antrieben verfügbar ist, kann eine BEV-Version des #6 kurzfristig folgen.

Der Smart #6 EHD wird im aktuellen Fahrzeugkatalog des MIIT auf zwei Seiten geführt, soll also in zwei Modellvarianten angeboten werden – beides vorerst Plug-in-Hybride. Den Verbrenner-Part im Antrieb übernimmt ein 1,5 Liter großer Benziner mit 120 kW Leistung. Der Elektromotor sitzt in einem Drei-Gang-Getriebe – das Hybridsystem basiert auf Geelys NordThor Hybrid. Der Elektromotor leistet 200 kW, womit die Systemleistung mit 320 kW angegeben wird – wie im #5 EHD.

Bild: Smart Bild: MIIT Bild: MIIT Bild: Smart

Die beiden Varianten des #6 EHD unterscheiden sich in der Batterie: In beiden Fällen handelt es sich um LFP-Zellen, die einmal von SVOLT und einmal von CATL geliefert werden. Der Energiegehalt der Batterien ist noch nicht bekannt, da diese Information nicht in dem Zulassungs-Katalog angegeben werden muss – die Batterie-Lieferanten müssen hingegen genannt werden. Zum Vergleich: Im #5 EHD fasst die größere Batterie-Option für eine E-Reichweite von 252 Kilometern 41,46 kWh.

Die offizielle Reichweite im chinesischen CLTC liegt bei 285 Kilometern, wobei aber nicht angegeben wird, für welche Batterie-Variante dieser Wert gilt. Die kombinierte Reichweite mit dem Verbrenner soll aufgrund des Normverbrauchs von gerade einmal 3,9 Litern auf dem Papier bei 1.810 Kilometern liegen. Da der chinesische Normzyklus eher auf die niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten in den Metropolen des Landes ausgelegt ist, sind die Reichweitenangaben nach CLTC stets höher als etwa im WLTP.

Der Smart #6 EHD ist mit 4,91 Metern der bis dato längste Smart, auch beim Radstand von 2,93 Metern übertrifft der #6 alle bisherigen Modelle der Marke. Die Breite wird mit 1,92 Metern angegeben, die Höhe liegt bei 1,51 Metern. Der #6 ist dabei eigenständig design und übernimmt weder die kantige Optik des #5 noch die eher rundliche Linienführung des #1 und #3. Bilder aus dem Innenraum gibt es noch nicht, auch die China-Preise des #6 EHD sind noch nicht bekannt.

cnevpost.com, carnewschina.com