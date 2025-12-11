CATL präsentiert Komplettlösung für elektrische Schiffe

CATL, bislang vor allem bekannt für seine Batterien für Elektroautos, sieht in der Erweiterung seiner Angebote von der Landmobilität auf die Wasserwege ein großes Potenzial für die Zukunft und will der globalen Schifffahrt einen neuen grünen, intelligenten und nachhaltigen Entwicklungspfad. Dabei geht CATL davon aus, dass Batterie-elektrische Schiffe künftig auch auf den Ozeanen eine Rolle spielen werden und nicht mehr nur auf Flüssen, Seen und in Häfen.

Su Yiyi, Leiterin der Marineabteilung von CATL, sagte auf der Marintec China: „Das Marinegeschäft von CATL umfasst bereits Binnenflüsse, Seen und Küstengewässer und entwickelt sich nun in Richtung Hochseeanwendungen. In naher Zukunft – vielleicht innerhalb der nächsten drei Jahre – werden wir rein elektrische Schiffe auf offener See realisieren.“

Schiffe mit fragmentiertem Lieferantensystem

Dabei hat die Schiffsbranche in den Augen von CATL bislang ein grundlegendes Problem: Für Antrieb, Energieversorgung und Wartung eines Schiffs sind meist unterschiedliche Partner verantwortlichen, was zu Koordinationsproblemen und unklaren Verantwortlichkeiten führt. Hinzu kämen bei Batterie-elektrischen Schiffen noch hohe Anschaffungskosten, fehlende Energieinfrastruktur, Reichweitenängste, komplexe Wasserbedingungen sowie uneinheitliche technische Standards.

Diese Faktoren seien ein zentrales Hindernis für die großflächige Einführung emissionsfreier Schifffahrt, zudem lassen sich Technologien aus dem Straßenverkehr nicht einfach auf Schiffe übertragen – ihre Entwicklung muss extrem anspruchsvolle Bedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit, Salznebel, lange Betriebszeiten und hohe Leistungsanforderungen berücksichtigen.

Neue Komplettlösung von CATL für Elektroschiffe

Genau hier setzt die integrierte „Schiff–Ufer–Cloud“ – auf Englisch „Ship-Shore-Cloud“ – von CATL an. Dabei handelt es sich laut Unternehmen um eine maßgeschneiderte Komplettlösung für die Schiffsbranche – mit einer durchgängigen Integration vom bordeigenen Energiesystem über das landseitige Lade- und Batteriewechselnetz bis hin zum cloudbasierten intelligenten Management. Dadurch sollen die traditionellen Schwachstellen der fragmentierten Mehr-LWieferanten-Strukturen der Branche ausgebügelt werden.

An Bord integriert das System dabei Batterien, Antrieb und intelligente Navigationssysteme für einen sicheren und stabilen Betrieb. Und an Land soll ein Netzwerk aus Lade- und Batteriewechselstationen sowie das Modell der „Trennung von Schiff und Batterie“ für eine deutliche Reduzierung von Energie- und Kostenrisiken sorgen.

CATL gibt an, seit dem Einstieg in die Schifffahrtsbranche im Jahr 2017 bis heute nahezu 900 vollelektrische Schiffe mit seinen Batteriesystemen ausgeliefert zu haben. Eines davon ist das von uns bereits näher vorgestellte Ausflugsschiff Yujian 77, das in der Bucht von Xiamen verkehrt. Stolz ist CATL aber auch auf das Changjiang Sanxia 1, das weltweit größte rein elektrische Binnenpassagierschiff, oder das Qinggang Tug 1, Chinas erstem Hybrid-Schlepper. Mit dem Jining 6006 hat CATL zudem bereits demonstriert, dass ein Batteriewechsel bei Frachtschiffen möglich ist.

