VHH stellen in Ahrensburg fast komplett auf E-Busse um

In der Stadt Ahrensburg im Südosten von Schleswig-Holstein sind seit September die ersten Elektrobusse unterwegs – und etliche weitere sind inzwischen hinzugekommen: In den kommenden Tagen wollen die Verantwortlichen von vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein) die Integration von insgesamt 18 E-Busse des Typs MAN Lion´s City 12 E abschließen. Damit setzen die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein nun auf fast alle Linien in Ahrensburg planmäßig elektrische Fahrzeuge ein. Die einzige Ausnahme im Netz von Ahrensburg bildet die Linie 374 Bargteheide – Poppenbüttel, die aufgrund der Umlauflängen mittelfristig noch weiter mit Diesel-Bussen befahren wird.

Mit dem Einsatz der E-Busse soll der ÖPNV in der nordöstlich von Hamburg an der A1 gelegenen Stadt nicht nur sauberer werden, sondern auch einen erweiterten Fahrplan ermöglichen. „Insbesondere die Anbindung an die Bahnhöfe und in das Gewerbegebiet der Stadt wird gestärkt“, teilte die Stadtverwaltung im September mit.

Gemeint sind damit die Linien 169 und 469, die das Gewerbegebiet Nord besser anbinden sollen. „Durch diese Umstellung verbessert sich zum einen die Erschließung des Gewerbegebietes, zum anderen verkürzen sich die Fahrzeiten in die Innenstadt zum Teil deutlich“, so die Stadt. „Während die Linie 169 nach Wulfsdorf weiter fährt, bedient die Linie 469 vom U-Bahnhof Ahrensburg West kommend die Steinkamp-Siedlung. Hier gibt es somit nach der Einstellung des hvv hop-Shuttles im Dezember 2024 wieder eine direkte Nahverkehrsversorgung, die den Stadtteil sowohl an die wichtigen Bahnhöfe als auch an die Innenstadt anbindet.“

Beim Lion’s City 12 E handelt es sich um einen zwölf Meter langen Solobus von MAN mit Elektroantrieb. Das Innenraumkonzept der Fahrzeuge für Ahrensburg wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Verkehrsunternehmen und dem Kreis Stormarn festgelegt und umfasst 30 Sitzplätze sowie 37 Stehplätze. Außerdem verfügen sie über drei statt zwei Türen wie die bisherigen Dieselbusse. Das soll für eine „entspannte Zu- und Ausstiegssituation auch in Hauptverkehrszeiten“ sorgen, außerdem ist die Mehrzweckfläche in der Mitte des Busses (etwa für Kinderwägen oder Rollstühle) größer.

Für die Umstellung des Stadtverkehrs in Ahrensburg sowie der von Ahrensburg startende Umlandverkehr modernisieren die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein unterdessen ihren Betriebshof am Kornkamp. Durch „Verzögerungen im Bauprozess“ wird die Fertigstellung nun aber erst 2026 erfolgen, teilen die Verantwortlichen mit. Aktuell baut das Unternehmen auf eine provisorische Lösung und betreibt den Busverkehr im Raum Ahrensburg vom alten Famila-Gelände aus.

„Leider müssen wir den feierlichen Eröffnungstermin unseres umgebauten Betriebshofes in Ahrensburg verschieben. Wie bei so vielen Bauprojekten kommt es bedauerlicherweise auch in diesem Fall zu Verzögerungen im Bauablauf“, .so Thorge Storm, Betriebsleiter vhh.mobility in Ahrensburg. „Nichtsdestotrotz werden wir den Start des Netzes Ahrensburg (OD1) wie vereinbart und zuverlässig zum 14. Dezember leisten können, da die Ladeinfrastruktur für die E-Busse bereits weitgehend hergestellt ist. Wir freuen uns bereits jetzt auf die feierliche Eröffnung unseres modernisierten E-Betriebshofs in 2026.“

„Wir sind froh mit vhh.mobility eine Partnerin zu haben, die in Sachen E-Mobilität im ÖPNV bereits genug Erfahrungen für einen verlässlichen Betrieb mitbringt. Die gesamte Umstellung (u.a. der Umbau des Betriebshofes) ist eine große logistische Herausforderung und wir freuen uns, dass wir hiermit nun das erste größere Busnetz im Kreis auf klimafreundliche Antriebsformen umstellen konnten und in Betrieb nehmen können“, äußert Björn Schönefeld, ÖPNV-Verantwortlicher von Kreis Stormarn.

vhh-mobility.de