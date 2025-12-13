Da emobil tritt Cariqa-Ökosystem bei

Durch die Partnerschaft erhält da emobil die volle Kontrolle über seine Preisgestaltung und Netzleistung und kann so Fahrern über alle Kanäle hinweg transparente, einheitliche Tarife anbieten, ohne auf Wiederverkäufer angewiesen zu sein, wie Cariqa mitteilt. „Diese Partnerschaft ermöglicht es, faire Preise anzubieten und gleichzeitig alle Leistungen im Blick zu behalten, während E-Mobilist:innen ein simples und sorgenfreies Ladeerlebnis nutzen können“, wie da emobil bei LinkedIn schreibt.

Genau das entspricht der Grundidee des Berliner Startups: Cariqa arbeitet wie berichtet an einem neuen Zahlungssystem für Ladesäulen. Anstatt des bisher üblichen Bezahlkonzepts über E-Mobility-Provider verbindet Cariqa als Plattform die Betreiber (CPO) und Kunden direkt miteinander. Die CPO können so direkt die Preise für Kunden festlegen und nicht nur die eigenen Ad-Hoc-Preise, da der EMP als Wiederverkäufer entfällt. Und Kunden sollen von tendenziell niedrigeren Ladepreisen profitieren. Cariqa sieht sich dabei nicht als eigenständiger EMP, sondern als zusätzlicher Vertriebskanal neben dem Ad-Hoc-Laden und dem EMP-Geschäft, das aber „vollständig unter Kontrolle der CPOs ist“.

Mit seinem Ansatz, mit der eigenen Plattform die CPO direkt mit den Kunden zu verbinden und die EMP als Wiederverkäufer mit eigenen Preisaufschlägen überflüssig zu machen, hat Cariqa schon Anbieter die die Pfalzwerke, EWE Go und Mer als Partner gewonnen – und im Sommer in einer Seed-Finanzierung auch Investoren überzeugt.

„da emobil betreibt einige der wichtigsten Schnellladestationen Österreichs. Durch den Beitritt zu Cariqa übernehmen sie die volle Verantwortung für ihre Geschäftsstrategie, während die Fahrer die Transparenz erhalten, die sie sich gewünscht haben“, sagt Issam Tidjani, CEO von Cariqa. „Dieser Schritt zeigt deutlich, in welche Richtung sich das Laden entwickelt.“

„Wir sind beeindruckt, wie reibungslos sich Cariqa in unser Netzwerk integriert – schnell, zuverlässig und vollkommen transparent“, ergänzt Fabio Höller, Operations Specialist E-Mobility bei da emobil. „Diese Partnerschaft gibt uns die Freiheit, faire Preise festzulegen und die Leistung zu überwachen, während wir den Fahrern gleichzeitig ein einfaches, stressfreies Ladeerlebnis bieten. Gemeinsam mit Cariqa machen wir die E-Mobilität intelligenter, einfacher und vernetzter denn je.“

Quelle: Info per E-Mail, cariqa.com, linkedin.com