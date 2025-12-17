Chefwechsel bei Hyundai Motor Deutschland

Zürnstein wird in seiner neuen Funktion das Deutschland-Geschäft von Hyundai Motor leiten, „wobei der Schwerpunkt auf der Förderung eines nachhaltigen Wachstums und der weiteren Stärkung der Marktposition liegt“, wie sein neuer Arbeitgeber mitteilt. Zusätzlich wird Zürnstein auch die Verantwortung als President & CEO für Genesis Motor Deutschland übernehmen.

Der neue Deutschland-Chef von Hyundai war zwar zuletzt als Senior Director Direct & Digital Sales bei der Audi AG in Deutschland tätig, gilt aber als international erfahrener Manager. Er hat schon in den USA, China, Indien und Kanada gearbeitet, auch für das China-Joint-Venture FAW-Volkswagen. Er verfüge über einen starken Hintergrund in den Bereichen Vertrieb, Mobilität und kommerzielle Transformation, so Hyundai.

„Andreas Zürnstein bringt eine starke Kombination aus internationaler Erfahrung, kommerzieller Expertise und einem Fokus auf kundenorientierte Entwicklung in das deutsche Geschäft ein“, sagt Xavier Martinet, President & CEO von Hyundai Motor Europe. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, während wir die Präsenz von Hyundai in Deutschland weiter ausbauen.“

Zürnsteins Vorgänger Ulrich Mechau dankt Martinet „für seinen Beitrag zum Unternehmen in den letzten sieben Jahren“. Mechau war viele Jahre bei BMW tätig, ist aber 2018 zu Hyundai gewechselt – zunächst zu Hyundai Motor Europe, seit Februar 2024 als CEO und Managing Direktor der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Warum Mechau nach weniger als zwei Jahren auf dem Posten geht oder gehen muss, wird von Hyundai in der Mitteilung mit keinem Wort erwähnt. Noch vor wenigen Tagen hatte Mechau die Auslieferung des 10.000. Hyundai Insters an einen deutschen Kunden verkündet.

Das Portal „Kfz-Betrieb“ hatte schon einen Tag vor der offiziellen Bestätigung seitens Hyundai über Mechaus Abgang berichtet. „Im Handel hatte Mechau durchaus Kritiker“, schreibt der Autor des Artikels, Andreas Wehner, auf LinkedIn. „ Er sei ein ‚Konzernmensch‘, dem die Nähe zum Tagesgeschäft fehle, sagte mir mal ein Händler. Andere Partner äußern sich ähnlich.“

Klar ist: Unter Mechau hat Hyundai Deutschland zwar einen höheren Elektroauto-Anteil als der deutsche Gesamtmarkt erreicht, was durchaus ein Erfolg ist. Allerdings ist der Absatz der Koreaner hierzulande insgesamt rückläufig, im vergangenen Jahr hat Hyundai (zum ersten Mal seit 2015) weniger als 100.000 Autos in Deutschland verkauft.

Das muss nun Mechaus Nachfolger Zürnstein angehen. „Ich freue mich darauf, in dieser wichtigen Phase der Marktentwicklung die Funktion des President & CEO von Hyundai Motor Deutschland und Genesis Motor Deutschland zu übernehmen“, sagt Andreas Zürnstein. „Der Markt bietet viele Möglichkeiten, Kundenbeziehungen weiter zu stärken, kanalübergreifende Erlebnisse zu beschleunigen und mit unseren Teams und Partnern nachhaltiges Wachstum voranzutreiben – sowohl für die Marke Hyundai als auch für Genesis.“

