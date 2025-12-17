Beim Ad-hoc-Laden sowie beim Laden mit SWS-Ladekarte oder SWS-Lade-App an AC-Ladepunkten der Stadtwerke Stuttgart sinken die Preise von 55 Cent auf 49 Cent pro Kilowattstunde und an DC-Ladepunkten von 79 auf 59 Cent, wie die Stadtwerke mitteilen. Gerade an den schnellen Gleichstrom-Ladepunkten wird es zum Jahreswechsel also um 20 Cent pro Kilowattstunde günstiger.

Wer beim Hausstrom Ökostrom-Kunde der SWS ist, bekommt auch weiterhin einen Nachlass beim Ladestrom. Für diese Kundinnen und Kunden werden an AC-Ladern statt der bisherigen 49 nur noch 39 Cent pro Kilowattstunde fällig und an DC-Säulen 49 statt bisher 60 Cent.

Ad-hoc-Laden SWS-Ladekarte SWS-Vorteilskunden-Tarif AC bis 31.12.2025 0,55 €/kWh 0,55 €/kWh 0,49 €/kWh AC ab 1.1.2026 0,49 €/kWh 0,49 €/kWh 0,39 €/kWh AC-Blockiergebühr 0,08 €/min ab 240min 0,08 €/min ab 240min 0,08 €/min ab 240min DC bis 31.12.2025 0,79 €/kWh 0,79 €/kWh 0,60 €/kWh DC ab 1.1.2026 0,59 €/kWh 0,59 €/kWh 0,49 €/kWh DC-Blockiergebühr* 0,10/min ab 60min 0,10/min ab 60min 0,10/min ab 60min

*ab 1.1.2026

Bei den AC-Ladestationen gibt es keine Änderung an der Blockiergebühr, hier werden weiterhin nach 240 Minuten freier Standzeit (also vier Stunden) zusätzlich acht Cent pro Minute berechnet. Bei den DC-Ladestationen bleibt es zwar wie bisher bei zehn Cent Blockiergebühr, allerdings mit einer entscheidenden Änderung: Ab dem 1. Januar 2026 wird die Blockiergebühr (wie bei vielen anderen Anbietern) erst nach einer Stunde Ladezeit berechnet. Bisher sind bei den SWS nur 20 Minuten Ladezeit an DC-Ladern kostenfrei, schon ab der 21. Minute wurden die Zusatzgebühren berechnet – im Vorteilskunden-Tarif waren es bisher 30 Minuten und sind künftig ebenfalls 60 Minuten.

„Das neue Jahr startet mit einer guten Nachricht für alle E-Mobilisten, die die Ladeinfrastruktur der Stadtwerke Stuttgart nutzen. Mit günstigeren Tarifen und nachhaltiger Ökostromversorgung aller unserer Ladepunkte unterstützen wir die Landeshauptstadt auf dem Weg zur Klimaneutralität“, sagt Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart. „Durch die langfristige und nachhaltige Beschaffungsstrategie beim Stromeinkauf können wir deutliche Preissenkungen an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben.“

Die Stadtwerke Stuttgart wollen mit Blick auf das Klimaneutralitätsziel der Landeshauptstadt bis zum Jahr 2035 die Voraussetzungen für insgesamt 14.000 Ladepunkte in Stuttgart schaffen, darunter 2.000 DC-Schnellladepunkte. Aktuell sind 59 Schnelllader und 1723 Ladepunkte mit Wechselstrom (AC) in Betrieb.

Anfang November hatte die EnBW als größter deutscher Ladeanbieter angekündigt, die Preise zum 1. Dezember leicht zu senken – in zwei der drei Tarifstufen wurde das Laden um drei Cent pro Kilowattstunde günstiger, im Top-Tarif sank die monatliche Grundgebühr. Seitdem haben weitere Anbieter angekündigt, ihre Ladepreise zum Jahreswechsel zu senken – etwa die Leipziger Stadtwerke, die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und die Wuppertaler Stadtwerke.

Quelle: Info per E-Mail (Mitteilung), stadtwerke-stuttgart.de