Großbritannien zieht Überprüfung der ZEV-Verkaufsziele vor

Die britische Regierung wird im nächsten Jahr mit einer Überprüfung ihrer Verkaufsziele für Elektrofahrzeuge beginnen und diesen Prozess nach anhaltendem Druck seitens der Automobilindustrie von 2027 vorziehen. Im Mittelpunkt der Überprüfung steht die Vorschrift für emissionsfreie Fahrzeuge (zero-emission vehicle, ZEV), wonach bis 2035 der Anteil der Elektroautos an den Neuwagenverkäufen jedes Jahr steigen muss. Beobachter gehen davon aus, dass dabei geprüft wird, inwieweit die ZEV-Vorschrift mit der Marktakzeptanz, den Produktionskapazitäten und den Investitionsbedingungen vereinbar ist. Die britischen Ziele für 2035 sollen aber – anders als in der EU – unverändert bleiben.

Industrieminister Chris McDonald bestätigte den beschleunigten Zeitplan in einem Interview mit der Financial Times und erklärte: „Die Überprüfung der ZEV-Vorschriften beginnt im nächsten Jahr […] und natürlich möchten wir diese Überprüfung so schnell wie möglich abschließen.“ Zuvor hatte die Regierung erklärt, dass die Ergebnisse jeder Überprüfung Anfang 2027 veröffentlicht werden soll, wobei die Vertreter der Industrie davon ausgingen, dass der Prozess selbst ebenfalls in diesem Jahr beginnen würde.

Das ZEV-Mandat ist ein zentraler Pfeiler der britischen Politik rund um die Elektromobilität. Während die Regierung an ihrem Ziel festhält, den Verkauf neuer Benzin- und Dieselautos bis 2035 einzustellen, hat sie Anfang dieses Jahres einige Elemente der Vorschrift angepasst, darunter die Senkung der Bußgelder für Hersteller, die die Zwischenziele nicht erreichen. Auch dies war eine Reaktion auf den wachsenden Druck seitens der Industrie, da die Nachfrage nach Elektroautos hinter den Erwartungen zurückblieb und die Hersteller hohe Rabatte anbieten mussten, um die Ziele für 2024 zu erreichen. Infolgedessen lehnten sie die Regelung zunehmend ab und verwiesen auf das Risiko von Arbeitsplatzverlusten. Stellantis beispielsweise hatte damit gedroht, sein Transporterwerk in Luton zu schließen, anstatt dort in die geplante Produktion von E-Transportern zu investieren – und tatsächlich wurde das Werk Ende März geschlossen.

Die Autobauer stehen zunehmend unter Druck, da sie stark in die Elektrifizierung investieren und gleichzeitig einer verstärkten Konkurrenz durch kostengünstigere Elektroautos, darunter Modelle chinesischer Hersteller wie BYD, ausgesetzt sind. Branchenangaben zufolge waren rund 23 Prozent der in diesem Jahr in Großbritannien verkauften Neuwagen Batterie-elektrisch, was unter dem Ziel der Regierung von 28 Prozent liegt. Der vorgeschriebene Anteil soll bis 2030 stark auf 80 Prozent steigen. Die Regierung hat kürzlich den Electric Car Grant (ECG) eingeführt, der Subventionen von bis zu 3.750 Pfund für einige Elektroautos vorsieht, um die Nachfrage anzukurbeln.

Zwei hochrangige Führungskräfte der Automobilindustrie bezeichneten die frühere Überprüfung gegenüber der Financial Times als „gute Nachricht“, betonten jedoch, wie wichtig ein rascher Abschluss sei, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Auch die Regierung hat die Klarheit der Politik als entscheidend für weitere Investitionen hervorgehoben.

Der Schritt des Vereinigten Königreichs folgt ähnliche Entwicklungen auf EU-Ebene, wo die Europäische Kommission ebenfalls eine Überprüfung ihrer Automobilpolitik vorgelegt hat. Die britische Regierung hat jedoch betont, dass ihre langfristige Ausrichtung unverändert bleibt. Auf die Frage, ob die politischen Veränderungen in der EU den Kurs des Vereinigten Königreichs beeinflussen könnten, antwortete ein Sprecher des Verkehrsministeriums: „Wir halten weiterhin daran fest, den Verkauf aller neuen Autos und Lieferwagen mit Nicht-Null-Emissionen bis 2035 auslaufen zu lassen.“ Der Sprecher wies auch darauf hin, dass das Vereinigte Königreich Anfang dieses Jahres das Verbot des Verkaufs neuer Benzin- und Dieselautos ab 2030 wieder eingeführt hat, während Voll- und Plug-in-Hybride bis 2035 weiterhin verkauft werden dürfen.

ft.com, autoexpress.co.uk

