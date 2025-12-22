Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
KurzmeldungNutzfahrzeug

Vallée Transports flottet drei eActros 600 ein

Die französische Vallée-Gruppe setzt bei der Antriebswende im Unternehmen auf den eActros 600. Drei Exemplare aus der Produktion von Mercedes-Benz Trucks stoßen aktuell zur Flotte des Logistikers. Parallel geht am Firmensitz eine neue Ladeanlage ans Netz.

Von Cora Werwitzke
22.12.2025 - 15:00 Uhr

Vallée Transports ist ein normannisches Unternehmen mit rund 850 Mitarbeitenden und einem Fuhrpark von 650 Fahrzeugen. Seinen Unternehmenssitz unterhält der Logistiker westlich von Paris in La Madeleine-de-Nonancourt. Mit drei neuen eActros 600 werden dort nun Elektro-Lkw aus deutscher Produktion in den Fuhrpark aufgenommen. Der Vollständigkeit halber sei allerdings erwähnt, dass Vallée bei Mercedes-Benz Trucks parallel auch 62 neue Diesel-Lkw geordert hat.

Ein erster eActros 600 kam bei der Vallée-Gruppe bereits vor rund eineinhalb Monaten an, die beiden anderen Einheiten folgen vor Jahresende. Geladen werden die E-Lkw an einer neu installierten Ladeinfrastruktur am Firmensitz. Diese umfasst vier Ladepunkte, darunter ein 400-kW-Schnellladepunkt sowie drei Anschlüsse mit jeweils 240 kW Leistung.

Dank dieser Depotladeanlage sollen die eActros 600 bei Vallée im Doppelschichtbetrieb eingesetzt werden. Auf dem Netzwerk Linkedin gibt die Firma an, mit den E-Lkw eine Jahresleistung von über 120.000 Kilometern anzustreben.

daimlertruck.com, linkedin.com, linkedin.com (mit Video)

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Vallée Transports flottet drei eActros 600 ein“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Man elektrobus electric bus ladestation charging station ekoenergetyka stadtwerke schweinfurt min
Nutzfahrzeug

Stadtwerke Schweinfurt: Über 50  Prozent der Busflotte fährt elektrisch

vor 31 Minuten veröffentlicht
Skoda group 32tr oberleitungsbus trolleybus bulgarien bulgaria sofia
Nutzfahrzeug

Skoda gewinnt Aufträge über 75 O-Busse für Sofia

vor 1 Stunde veröffentlicht
Ademmer alpitronic live november
Video - 25:00 minInfrastruktur

Heavy Duty Charging – Wolfgang Ademmer, Alpitronic

18.12.2025