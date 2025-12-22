Vallée Transports flottet drei eActros 600 ein

Vallée Transports ist ein normannisches Unternehmen mit rund 850 Mitarbeitenden und einem Fuhrpark von 650 Fahrzeugen. Seinen Unternehmenssitz unterhält der Logistiker westlich von Paris in La Madeleine-de-Nonancourt. Mit drei neuen eActros 600 werden dort nun Elektro-Lkw aus deutscher Produktion in den Fuhrpark aufgenommen. Der Vollständigkeit halber sei allerdings erwähnt, dass Vallée bei Mercedes-Benz Trucks parallel auch 62 neue Diesel-Lkw geordert hat.

Ein erster eActros 600 kam bei der Vallée-Gruppe bereits vor rund eineinhalb Monaten an, die beiden anderen Einheiten folgen vor Jahresende. Geladen werden die E-Lkw an einer neu installierten Ladeinfrastruktur am Firmensitz. Diese umfasst vier Ladepunkte, darunter ein 400-kW-Schnellladepunkt sowie drei Anschlüsse mit jeweils 240 kW Leistung.

Dank dieser Depotladeanlage sollen die eActros 600 bei Vallée im Doppelschichtbetrieb eingesetzt werden. Auf dem Netzwerk Linkedin gibt die Firma an, mit den E-Lkw eine Jahresleistung von über 120.000 Kilometern anzustreben.



