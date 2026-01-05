Jahresbilanz 2025: Schweiz erreicht E-Auto-Anteil von über 22 Prozent

Batterie-elektrische Pkw erzielten 2025 einen Marktanteil von 22,8 Prozent, was einem Plus von 3,5 Prozentpunkten gegenüber 2024 entspricht, wie der Verband Swiss eMobility mitteilt. Laut dem Datenportal des Verbands wurden 50.975 Elektroautos neu zugelassen, also 6.661 Fahrzeuge mehr als im Jahr 2024. An den Bestwert von knapp 53.000 Stromern aus dem Jahr 2023 kam das Vorjahr aber nicht heran.

Auch die Plug-in-Hybrid-Pkw legten zu: Die Neuzulassungen stiegen um 3.379 Fahrzeuge auf 25.284 PHEV, der Marktanteil erhöhte sich um 2,4 Prozentpunkte. Mit 11,1 Prozent Marktanteil der Plug-in-Hybride und 22,8 Prozent Batterie-Elektroautos hatten also 33,9 Prozent aller Neuzulassungen in der Schweiz 2025 einen Ladeanschluss – also recht genau ein Drittel.

Auch die sonstigen Hybride konnten zulegen, wenn auch mit zwei Prozentpunkten nur in geringerem Maß. Mit 35,5 Prozent Marktanteil oder 80.553 Neuzulassungen bleiben die HEV aber die größte Antriebsart. Die konventionellen Antriebe mussten 2025 teils deutliche Rückgänge verzeichnen: Die Benzinfahrzeuge verloren 14.000 Neuzulassungen und 5,1 Prozentpunkte

Marktanteil, Diesel 5.002 Fahrzeuge beziehungsweise 2,6 Prozentpunkte. Mit 54.607 Neuzulassungen bleiben die reinen Benziner zwar noch knapp vor den Batterie-Elektroautos auf Rang zwei. Hält der Trend aber an, werden die reinen Stromer die Benziner im laufenden Jahr überholen.

Innerhalb der Schweiz gibt es bei der Verbreitung der Stromer teils enorme Unterschiede. Spitzenreiter ist der Kanton Zürich mit 30,5 Prozent reinen E-Autos, gefolgt von Solothurn (28,8 %) und Luzern (27,2 %), wobei fast alle Kantone im Norden des Landes bei mehr als 25 Prozent E-Auto-Anteil liegen. Im Westen und Süden ist die Verbreitung hingegen geringer, hier liegen die E-Auto-Anteile unter 20 Prozent. Im Kanton Ticino sind es sogar nur 12,0 Prozent.

Das mit Abstand meistverkaufte Elektroauto 2025 in der Schweiz war das Tesla Model Y mit 4.522 Einheiten. Das Model 3 hat mit 1.163 Verkäufen knapp die Top Ten verpasst. Somit ist Skoda mit dem Plätzen 2 und 3 (Elroq mit 3.308 Einheiten und Enyaq mit 2.774 Fahrzeugen) und über 6.000 Verkäufen der erfolgreichste E-Auto-Hersteller auf dem Schweizer Markt.

Der Volvo EX30 belegt mit 2.010 Neuzulassungen Platz 4, gefolgt vom Audi Q4 e-tron (1.849), VW ID.3 (1.588) und dem BMW iX1 (1.585). Knapp hinter dem BMW liegt mit 1.576 Exemplaren der Renault 5, der Abstand zu den Plätzen 9 (Audi Q6 e-tron mit 1.347 Fahrzeugen) und 10 (Cupra Tavascan mit 1.185 Neuzulassungen) ist hingegen etwas größer.

presseportal-schweiz.ch, swiss-emobility.ch