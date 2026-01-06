Skoda nimmt zwei Elroq-Varianten aus dem Angebot

Damit liegt der Basispreis für den Skoda Elroq in Deutschland derzeit bei 44.180 Euro für den Elroq 85, das Top-Modell Elroq RS steht mit 53.050 Euro in den deutschen Preislisten. Der jetzt vorügergehend aus dem Programm genommene Elroq 50 war jedoch schon ab Preisen von 33.900 Euro bestellbar – mit einer 52-kWh-Batterie und bis zu 375 Kilometern WLTP-Reichweite. Der Elroq 85 verfügt über einen 77 kWh großen Akku und mit 560 Kilometern über die höchste Reichweite der Baureihe.

Gegenüber den Interessenten begründet Skoda die Entscheidung mit der hohen Nachfrage. „Die Modellvariante Elroq 60 ist wegen der hohen Nachfrage vorübergehend nicht mehr bestellbar und wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 in einer Nachfolgevariante wieder im Konfigurator sowie für Kundenbestellungen zur Verfügung stehen“, heißt es etwa in einem Hinweis im Online-Konfigurator für den Elroq.

Elroq 50* Elroq 60* Elroq 85 Elroq 85x Elroq RS Antrieb RWD RWD RWD AWD AWD Leistung 125 kW 150 kW 210 kW 220 kW 250 kW Drehmoment 310 Nm 310 Nm 545 Nm 545 Nm 679 Nm Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 160 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h WLTP–Reichweite 375 km 427 km 560 km 546 km 550 km Batteriekapazität (netto) 52 kWh 59 kWh 77 kWh 77 kWh 79 kWh Ladeleistung DC 145 kW 165 kW 175 kW 175kW 185 kW Ladezeit DC 10-80% 25 min 24 min 26 min 26 min 26 min Preis 33.900 Euro 38.650 Euro 44.180 Euro 46.450 Euro 53.050 Euro

*aktuell nicht in Deutschland bestellbar

Tatsächlich nutzen der Elroq 50 (52 kWh) und Elroq 60 (59 kWh) andere Batteriepacks als die derzeit noch bestellbaren Modellvarianten, es gibt aber auch Unterschiede bei der Serienausstattung. Ob es also auf ein Upgrade der Batteriepacks hinausläuft (und Skoda schlichtweg die Exemplare in der aktuellen Konfiguration ausgehen) oder ob die angekündigte Nachfolgevariante sich in anderen Merkmalen unterscheidet, ist nicht bekannt. In Berichten ist allerdings von „neuen technischen Anforderungen“ und Änderungen bei Ladeleistung und -dauer die Rede. Aktuell sind von anderen MEB-Modellen aber keine anstehenden Batterie-Upgrades bekannt.

Klar ist: Aus der aktuellen Preisliste hat Skoda Deutschland die beiden günstigsten Versionen bereits entfernt. Bestellbar sind derzeit fünf Varianten, da der Elroq 85 und 85x offiziell auch in der „Sportline“-Variante als eigene Modellversion geführt werden. Aber auch dort haben sich die Preise leicht geändert: Zum Bestellstart war der Elroq 85 noch ab 43.900 Euro verfügbar, jetzt steht er mit einem Basispreis von 44.180 Euro in der Liste – also 280 Euro mehr.

Wie das Portal Edison unter Berufung auf einen Skoda-Händler berichtet, sollen die beiden günstigeren Varianten ab Ende des ersten Quartals wieder bestellbar sein. Die Auslieferungen sollen demnach je nach Ausführung zwischen Ende Juni und Anfang September beginnen. Wer nicht bis dahin warten wolle, könne sich bei den verfügbaren Lagerfahrzeugen des Elroq 50 und 60 umsehen – die allerdings nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sind.

Der Elroq ist unterhalb des größeren Enyaq angesiedelt und hat sich mit seinen kompakten Abmessungen und den günstigeren Preisen in vielen europäischen Märkten zum meistverkauften Elektromodell der tschechischen VW-Marke entwickelt. In Deutschland lag der Elroq Stand Ende September aber knapp hinter dem Enyaq – mit 22.531 Elroqs zu 23.384 Enyaqs. Seit Sommer wurden aber jeden Monat mehr Elroqs in Deutschland ausgeliefert als Enyaqs. Die Jahreszahlen inklusive Dezember liegen noch nicht vor.

