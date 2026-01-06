Alle Kategorien Alle Kategorien
Skoda nimmt zwei Elroq-Varianten aus dem Angebot

Skoda hat den Elroq 50 und Elroq 60 in Deutschland vorübergehend aus dem Angebot genommen – also die beiden günstigsten Modellvarianten. Bestellbar sind derzeit nur noch die teureren Versionen Elroq 85 mit Heckantrieb und die Allrad-Versionen 85x und RS.

skoda elroq 2024 006 min
Bild: Skoda
Von Sebastian Schaal
06.01.2026 - 08:55 Uhr

Damit liegt der Basispreis für den Skoda Elroq in Deutschland derzeit bei 44.180 Euro für den Elroq 85, das Top-Modell Elroq RS steht mit 53.050 Euro in den deutschen Preislisten. Der jetzt vorügergehend aus dem Programm genommene Elroq 50 war jedoch schon ab Preisen von 33.900 Euro bestellbar – mit einer 52-kWh-Batterie und bis zu 375 Kilometern WLTP-Reichweite. Der Elroq 85 verfügt über einen 77 kWh großen Akku und mit 560 Kilometern über die höchste Reichweite der Baureihe.

Gegenüber den Interessenten begründet Skoda die Entscheidung mit der hohen Nachfrage. „Die Modellvariante Elroq 60 ist wegen der hohen Nachfrage vorübergehend nicht mehr bestellbar und wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 in einer Nachfolgevariante wieder im Konfigurator sowie für Kundenbestellungen zur Verfügung stehen“, heißt es etwa in einem Hinweis im Online-Konfigurator für den Elroq.

Elroq 50*Elroq 60*Elroq 85Elroq 85xElroq RS
AntriebRWDRWDRWDAWDAWD
Leistung125 kW150 kW210 kW220 kW250 kW
Drehmoment310 Nm310 Nm545 Nm545 Nm679 Nm
Höchstgeschwindigkeit160 km/h160 km/h180 km/h180 km/h180 km/h
WLTPReichweite375 km427 km560 km546 km550 km
Batteriekapazität (netto)52 kWh59 kWh77 kWh77 kWh79 kWh
Ladeleistung DC145 kW165 kW175 kW175kW185 kW
Ladezeit DC 10-80%25 min24 min26 min26 min26 min
Preis33.900 Euro38.650 Euro44.180 Euro46.450 Euro53.050 Euro

*aktuell nicht in Deutschland bestellbar

Tatsächlich nutzen der Elroq 50 (52 kWh) und Elroq 60 (59 kWh) andere Batteriepacks als die derzeit noch bestellbaren Modellvarianten, es gibt aber auch Unterschiede bei der Serienausstattung. Ob es also auf ein Upgrade der Batteriepacks hinausläuft (und Skoda schlichtweg die Exemplare in der aktuellen Konfiguration ausgehen) oder ob die angekündigte Nachfolgevariante sich in anderen Merkmalen unterscheidet, ist nicht bekannt. In Berichten ist allerdings von „neuen technischen Anforderungen“ und Änderungen bei Ladeleistung und -dauer die Rede. Aktuell sind von anderen MEB-Modellen aber keine anstehenden Batterie-Upgrades bekannt.

Klar ist: Aus der aktuellen Preisliste hat Skoda Deutschland die beiden günstigsten Versionen bereits entfernt. Bestellbar sind derzeit fünf Varianten, da der Elroq 85 und 85x offiziell auch in der „Sportline“-Variante als eigene Modellversion geführt werden. Aber auch dort haben sich die Preise leicht geändert: Zum Bestellstart war der Elroq 85 noch ab 43.900 Euro verfügbar, jetzt steht er mit einem Basispreis von 44.180 Euro in der Liste – also 280 Euro mehr.

Wie das Portal Edison unter Berufung auf einen Skoda-Händler berichtet, sollen die beiden günstigeren Varianten ab Ende des ersten Quartals wieder bestellbar sein. Die Auslieferungen sollen demnach je nach Ausführung zwischen Ende Juni und Anfang September beginnen. Wer nicht bis dahin warten wolle, könne sich bei den verfügbaren Lagerfahrzeugen des Elroq 50 und 60 umsehen – die allerdings nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sind.

Der Elroq ist unterhalb des größeren Enyaq angesiedelt und hat sich mit seinen kompakten Abmessungen und den günstigeren Preisen in vielen europäischen Märkten zum meistverkauften Elektromodell der tschechischen VW-Marke entwickelt. In Deutschland lag der Elroq Stand Ende September aber knapp hinter dem Enyaq – mit 22.531 Elroqs zu 23.384 Enyaqs. Seit Sommer wurden aber jeden Monat mehr Elroqs in Deutschland ausgeliefert als Enyaqs. Die Jahreszahlen inklusive Dezember liegen noch nicht vor.

skoda-auto.de (Preisliste als PDF), skoda-auto.de (Elroq-Konfigurator), edison.media

3 Kommentare

zu „Skoda nimmt zwei Elroq-Varianten aus dem Angebot“
Fabian
06.01.2026 um 10:04
Die Modelle werden den neuen APP350 Antrieb bekommen. Es ist eine verbesserte Version des APP310. Der Inverter wird auf SiC Mosfets umgestellt. Zudem gibt es Verbesserungen am Motor und Getriebe. Auf dem Wiener Motorensymposium wurde eine Reduzierung der Verluste von 37% genannt: https://oevk.at/papers/a9677c70-dc16-4867-a99e-588f63ef9b13
Antworten
banquo
06.01.2026 um 13:17
Das wäre eine Verbesserung auf die man gerne ein paar Monate länger warten möchte. Die etwas weniger gute Effizienz des APP310 hat mich bisher zögern lassen.
Antworten
Bär (NL)
06.01.2026 um 11:01
Vielen Dank!
Antworten

