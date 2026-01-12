Bestellstart: Zeekr ruft für neuen Elektro-Kombi 7GT ab 48.000 Euro auf

Der Zeekr 7GT hat bereits eine stattliche Verwandtschaft: Er ist das europäische Pendant zum Elektrokombi 007GT, den die Geely-Tochter Zeekr im vergangenen Frühjahr bereits in China enthüllt hat. Beide sind wiederum nahe Verwandte der 2023 gelaunchten 007-Limousine von Zeekr, die allerdings nicht in Europa erhältlich ist, ihre Technik aber auch schon mit dem nach Europa importierten 7X teilt. Die gemeinsame Basis bildet dabei die Plattform PMA2+ von Geely und Volvo – die nun also auch das Fundament für das auf der Automesse in Brüssel präsentierte Zeekr-Modell 7GT liefert. Die Konfiguratoren in etlichen europäischen Märkten sind mit der Premiere des Modells nun offen. Die Auslieferungen sollen im Juli beginnen.

Der 7GT markiert dabei Zeekrs Eintritt in den europäischen E-Kombimarkt. Bisher hat die Geely-Premiummarke in Europa drei Modelle am Start: den Shooting Brake Zeekr 001, den kompakten Crossover-SUV Zeekr X und das erwähnte Mittelklasse-SUV Zeekr 7X (auch als GT-Variante). Den neuen Strom-Kombi positioniert das Unternehmen nun bei einem Basispreis von 45.990 Euro, allerdings variieren die Preise je Land. In Deutschland ruft Zeekr ab 47.990 Euro auf, in anderen europäischen Märkten teils noch mehr. Diese länderspezifischen Basispreise gelten dabei für das Core-Modell mit Hinterradantrieb. Als weitere Varianten sind der 7GT Long Range RWD (ab 50.990 Euro) und die Privilege AWD Launch Edition (ab 57.490 Euro, beide Preise für Deutschland) erhältlich.

„Chinesische Technik, europäisches Design“

Zeekr ist dabei bemüht, den 7GT als durch und durch europäisches Auto zu präsentieren. Dass es sich um einen Ableger des chinesischen 007GT bzw. des 007 handelt, erwähnt das Unternehmen in seiner Präsentation nicht. Vielmehr betont Zeekr, dass der 7GT „in Europa entworfen und speziell für europäische Straßen abgestimmt wurde“. Er kombiniere „wegweisende chinesische Technologie mit europäischem Design und Seele“. Als europäisch geprägt gelten bei Zeekr vor allem die Optik und das Fahrwerk – nicht zuletzt sicher dank der Connection zu Volvo.

Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr Bild: Zeekr

Bei der Technik wird Geelys Baukasten-Prinzip deutlich: Wie der 7X (und die zugrundeliegenden chinesischen Modelle) wartet der 7GT mit einer 800-Volt-Architektur und den zwei bekannten Batterieoptionen (75 kWh LFP-Akku und 100 kWh NMC-Akku) auf. Beim Antrieb haben Kunden die Wahl zwischen drei Motorisierungen: 310 kW bei den beiden Hecktrieblern und 475 kW bei der Allradvariante. Die zwei Hecktriebler unterscheiden sich bei der Batteriegröße, nicht aber beim Sprintvermögen (je 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h). Das zweimotorige Modell ist nur mit großer Batterie zu haben und schafft den Spurt auf 100 km/h laut Datenblatt in 3,3 Sekunden. Als Reichweite nennt Zeekr bis zu 655 Kilometer nach WLTP bei der reichweitenstärksten Variante mit Heckmotor und großer Batterie. Und: Als Höchstgeschwindigkeit stehen bis zu 210 km/h im Datenblatt.

Nur 13 bzw. 16 Minuten lange Ladestopps

Bekannt ist ferner, dass der Kombi 4,82 x 2,07 x 1,46 Meter bei einem Radstand von 2,9 Metern misst (der Radstand entspricht dabei jenem des 7X), mit fünf Plätzen aufwartet und ein Kofferraumvolumen von 456 Litern bietet. Die 800-Volt-Architektur des Wagens soll derweil die Ladestopps kurz halten: Wie beim 7X gibt Zeekr bei den E-Kombi eine DC-Ladeleistung von bis zu 480 kW an. Und auch die Ladezeiten kommen uns bekannt vor: Die 75-kWh-LFP-Batterie lädt auf dem Papier an einer entsprechend starken Ladesäule in 13 Minuten von 10 auf 80 Prozent, die 100-kWh-NMC-Batterie braucht 16 Minuten. AC-seitig unterstützt das Modell 22 kW.

Das Fahrwerk ist laut Zeekr auf präzise Lenkung, „messerscharfe“ Reaktionszeiten und ein dynamisches Fahrerlebnis ausgelegt. Anpassen lässt es sich mittels fünf Fahrmodi. Für Sicherheit sorgen sollen u.a eine verstärkte Karosserie, sieben Airbags und eine Reihe von Fahrassistenten. Steuern lassen sich diese ebenso wie alle anderen Funktionen über ein digitales Cockpit, in dessem Zentrum ein 13-Zoll-Instrumentendisplay und ein 15-Zoll-Touchscreen stehen.

Core RWD Long Range RWD Privilege AWD Antrieb Heckantrieb Heckantrieb Allradantrieb Leistung 310 kW 310 kW 475 kW Drehmoment 440 Nm 440 Nm 710 Nm Beschleunigung 5,3 s 5,3 s 3,3 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 210 km/h 210 km/h WLTP–Reichweite 519 km 655 km 558 km Batteriekapazität (brutto) 75 kWh 100 kWh 100 kWh Ladeleistung DC 480 kW 480 kW 480 kW Ladezeit DC 10-80% 13 min 16 min 16 min Ladeleistung AC 22 kW 22 kW 22 kW Ladezeit AC 10-100% ca. 4,5 h ca. 5,5 h ca. 5,5 h Kofferraumvolumen 456 l 456 l 456 l Frunk 65 l 65 l 32 l Anhängelast 1.600 kg 1.600 kg 1.600 kg Preis 47.990 Euro 52.990 Euro 59.490 Euro

Serienmäßig verbaut sind beim 7GT ferner 19 Zoll große Aluräder, Matrix-LED-Scheinwerfer, ein Panorama-Glasdach und eine Wärmepumpe. Ab der mittleren Version kommen u.a. ein Head-up-Display und ein Premium-Soundsystem hinzu. Die Top-Ausstattung der Allradversion bietet ergänzend u.a. 20-Zöller, eine Luftfederung mit elektronisch gesteuerten Dämpfern sowie Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn. Daneben beherrscht der 7GT auch One-Pedal-Driving und das externe Laden von Geräten (V2L-Funktion). Wer eine Anhängerkupplung braucht, kann diese ebenfalls aufpreispflichtig ordern – ausgelegt für eine maximale Anhängelast von 1,6 Tonnen.

„Weitere Produkte werden folgen“

Aktiv ist Zeekr innerhalb Europas inzwischen in Schweden, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Griechenland, Kroatien, Slowenien, Rumänien, Bulgarien und Deutschland. Im hohen Norden stieg die Geely-Marke bereits Ende 2023 ein, in Deutschland ist Zeekr dagegen erst seit Ende 2025 im Markt. Dass dem 7GT recht schnell weitere Modelle für Europa folgen dürften, macht Zeekr-Europa-Chef Lothar Schupet klar: „Wir freuen uns sehr, unser neuestes Fahrzeug auf den europäischen Markt zu bringen. […] Diese Markteinführung markiert den Beginn eines sehr spannenden Jahres der Expansion für Zeekr in Europa, in dem weitere Produkte folgen werden.“

Die Verkaufszahl aller seit der Gründung 2021 bisher weltweit absetzten Fahrzeuge beziffert das Unternehmen auf gut 640.000.

zeekr.eu (PM zum Download), zeekr.eu (deutscher Konfigurator), zeekr.eu (europäischer Konfigurator)