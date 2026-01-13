Über 14.000 neue öffentliche Ladesäulen in Großbritannien

Kurz zur den Begrifflichkeiten: Zapmap springt in seiner Veröffentlichung regelmäßig zwischen „charge points“ und „charging devices“ hin und her, wobei wir bei electrive zur Klarheit sehr wohl zwischen „Ladepunkten“ und „Ladegeräten“ (also Ladesäulen mit unter Umständen mehreren Ladepunkten) unterscheiden. „Derzeit gibt es keine feste Vereinbarung über die Verwendung des Begriffs ‚charge point‘ im Vereinigten Königreich, obwohl er in der Vergangenheit meist als Synonym für ‚device‘ verwendet wurde“, erklärt eine Zapmap-Vertreterin auf Anfrage. „Mit der Weiterentwicklung der Technologie ändert sich auch die aussagekräftigste Kennzahl, und wir arbeiten mit der Branche zusammen, um einen breiten Konsens zu erzielen und so für mehr Klarheit beim Verständnis der Zahlen zu sorgen.“

Das heißt für uns: Wir übersetzen in diesem Fall die „devices“ mit Ladesäule, nicht mit Ladepunkt. Laut der Zapmap-Datenbank standen insgesamt zum Jahresende 87.796 Ladesäulen an 45.033 Standorten in ganz Großbritannien zur Verfügung. An diesen Säulen sind insgesamt 116.052 EVSEs (Electric Vehicle Supply Equipment) registriert, wobei eine EVSE über mehr als einen Ladeanschluss verfügen kann, die aber nicht gleichzeitig genutzt werden können. Die Anzahl der Anschlüsse an sich („connectors“) gibt Zapmap mit 122.071 an. Die Zahl der EVSE bezeichnet Zapmap gegenüber electrive als „jetzt nützlicheren Hinweis auf die Einfachheit des Aufladens innerhalb Großbritanniens“.

Das stärkste Wachstum ist weiterhin bei ultraschnellen Geräten mit Ladeleistungen von mindestens 150 kW zu verzeichnen. Bei den „Ultra-rapid charge points“ gibt Zapmap das Wachstum mit 41 Prozent an, ein Plus von 2.872 Ladesäulen auf jetzt 9.893 Säulen. Als „rapid“ gelten Säulen mit 50 bis 149 kW, hier liegt das Plus bei acht Prozent auf 8.042 Säulen. Die Klassen „Slow“ (unter 8 kW) und „Fast“ (9-49 kW, aber praktisch AC-Lader mit 11 oder 22 kW) fast Zapmap in der Auswertung zusammen. Bei den AC-Ladern handelt es sich nominell mit jetzt 69.861 Ladern um die größte Kategorie, hier kamen 10.633 Säulen (+18 %) neu dazu.

Auch die Anzahl der Lade-Hubs hat deutlich zugenommen: Mit 211 neuen Standorten sind es jetzt 748 Hubs, ein Zuwachs von 39 Prozent. Als „Lade-Hub“ definiert Zapmap einen Standort mit mindestens sechs „Rapid-“ oder „Ultra-rapid“-Ladepunkten – wobei die nicht-öffentlichen Supercharger-Standorte von Tesla nicht eingerechnet werden, die für alle Marken zugänglichen Standorte hingegen schon.

Beim Wachstum der Schnelllader gab es auch eine regional unterschiedliche Verteilung: „Im Nordwesten Englands ist ein beeindruckendes Wachstum von mehr als 35 % im Vergleich zum Vorjahr bei diesen Hochleistungsladegeräten zu verzeichnen, während Ostengland, Wales und Nordirland in diesem Leistungsbereich jeweils ein Wachstum von rund 29 % verzeichnen (wobei Nordirland von einem niedrigen Ausgangsniveau startet)“, heißt es in der Mitteilung.

Zapmap bezeichnet sich selbst als den „führenden britische Kartierungsdienst für Ladestationen. Das Unternehmen wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, die Suche und Navigation zu Ladepunkten zu vereinfachen. Inzwischen können über die Zapmap-App auch Ladevorgänge gestartet und bezahlt werden.

zapmap.com