Großbritannien versucht, die Ladekosten zu senken

Mit der Einführung der neuen Steuerregelung im Jahr 2028 sollen Halter von Elektroautos mit 3 Pence pro Meile belastet werden, was zu einem starken Rückgang der Verkaufszahlen von Elektroautos führen könnte. Um die Kostenauswirkungen der neuen Steuer abzumildern, will Downing Street daher sicherstellen, dass die Kosten für das Laden an öffentlichen Ladestationen, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind, gesenkt werden, berichtet der „Telegraph“.

Daher strebt das Finanzministerium eine Senkung des derzeitigen Mehrwertsteuersatzes von 20 Prozent für Ladestationen an Tankstellen und Supermärkten an. Fahrer, die zu Hause laden, profitieren dagegen bereits von einem reduzierten Mehrwertsteuersatz von nur 5 Prozent.

Wenn die streckenbezogene Steuer eingeführt wird, „dürfte dies den durchschnittlichen EV-Fahrer zusätzlich 255 Pfund pro Jahr kosten, da das Finanzministerium die entgangenen Einnahmen aus der Kraftstoffsteuer ersetzen will“, wie der „Telegraph“ berechnet. Hybridfahrzeuge sind mit einer geringeren Gebühr belastet, die ab 2028 auf 1,5 Pence pro Meile geschätzt wird, während Halter von E-Autos wie erwähnt mit 3 Pence pro Meile zur Kasse gebeten werden sollen.

Eine Quelle aus Whitehall sagte gegenüber dem „Telegraph“: „Wir überzeugen die Menschen davon, auf Elektroautos umzusteigen, indem wir ihnen zeigen, dass es einfach und günstig ist. Viele Menschen können dadurch Geld sparen.“ Ein besonderes Ziel ist es, das öffentliche Laden erschwinglicher zu machen, da E-Auto-Fahrer, die an der heimischen Wallbox laden können, derzeit deutlich weniger für das Laden ihrer Fahrzeuge bezahlen, was die bereits bestehende Ungleichheit noch verstärkt. Zapmap berechnet derzeit, dass man zu Hause mit Kosten von etwa 8 Pence pro kWh rechnen kann, während der vergleichbare Tarif an einer AC-Ladestation mit 54 Pence pro kWh etwa siebenmal höher ist.

Unabhängig davon, ob die Steuer eingeführt wird, ist die Unsicherheit in Bezug auf die Elektromobilität auf dem europäischen Kontinent für lokale Hersteller nicht gerade förderlich, beispielsweise angesichts der Kritik am Ausstiegstermin für Verbrennungsmotoren im Jahr 2035.

Ein Regierungssprecher äußerte sich zur Gesamtsituation: „Die Regierung fördert die Umstellung auf Elektrofahrzeuge, indem sie Autofahrern bis zu 3.750 Pfund beim Kauf eines Neuwagens spart, wovon bereits fast 50.000 Menschen profitieren, und über 7,5 Milliarden Pfund in den britischen Elektrofahrzeugsektor investiert. Wir überprüfen auch die Kosten für das öffentliche Laden von Elektrofahrzeugen, wobei wir die Auswirkungen der Energiepreise, weitere Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Senkung dieser Kosten für die Verbraucher untersuchen werden.“

telegraph.co.uk