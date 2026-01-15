Westenergie und Compleo ersetzen alte AC-Ladesäulen

Die Modernisierung erfolge in enger Abstimmung mit den beteiligten Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie Compleo mitteilt. So solle „langfristig eine flächendeckend stabile Ladeinfrastruktur“ sichergestellt werden.

Denn: Die alten Ladesäulen, die abgebaut werden, stehen bald vor einigen technischen Hürden. Vor allem die bevorstehende Abschaltung des 2G-Netzes ab Mitte 2028 würde die Kommunikationswege zur Abrechnung der Ladevorgänge unterbrechen. „Auch neue gesetzliche Anforderungen, etwa die Verpflichtung zu intelligenten Messsystemen ab 2029/30, erfordern ein technisches Upgrade“, erklärt Compleo. Mit dem frühzeitigen Umbau auf die „DUO ims“ sollen alle technischen und regulatorischen Vorgaben erfüllt werden.

Die „DUO ims“ nutzt etwa das LTE-Netz (4G) zur Kommunikation. „Sie ist kompatibel mit zukünftigen Kommunikations- und Sicherheitsstandards, einschließlich der AFIR-Vorgaben und Technischen Anschlussbedingungen (TAB)“, teilt der Dortmunder Hersteller mit. Und: Die neue Ladesäule kann auch auf den bestehenden Fundamenten montiert werden. Die AC-Ladestation hat zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW Leistung und wurde speziell für den direkten Anschluss an das öffentliche Verteilnetz entwickelt – als All-in-one-Ladestation sind sämtliche Komponenten bereits integriert, sodass Installationszeit und -kosten gespart werden.

Westenergie wiederum begleitet die Kommunen von der Planung bis zum Betrieb. „Lokale Kommunalmanager*innen stehen im engen Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort und sorgen für einen reibungslosen Ablauf“, wie es heißt. Da etwa die Fundamente und Anschlüsse ohne Änderung weiter genutzt werden können, geht es tatsächlich nur um den Wechsel der Hardware: Vom Abbau der alten Technik bis zur Inbetriebnahme der neuen Ladesäulen sollen nur anderthalb Stunden vergehen, so Compleo.

„Wir wollen Städte und Gemeinden dabei unterstützen, Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf nachhaltige Mobilität zu ermöglichen und ihnen eine Infrastruktur an die Hand zu geben, die verlässlich funktioniert, gesetzliche Anforderungen erfüllt und gleichzeitig offen für künftige technologische Entwicklungen bleibt“, kommentiert Kristina Wagner, Senior Commercial Manager und Product Owner eMobility bei Westenergie.

„Die Zusammenarbeit mit Westenergie ist geprägt von Vertrauen, Gesprächen auf Augenhöhe und dem gemeinsamen Anspruch, Elektromobilität nicht nur technisch, sondern strategisch voranzutreiben“, sagt Björn Dietrich, CEO von Compleo Charging Solutions. „Unsere ‚DUO ims‘ ermöglicht es Kommunen und Betreibern, ihre Ladeinfrastruktur schnell, wirtschaftlich und mit Blick auf kommende Standards zu modernisieren, ganz ohne Neubau, aber mit maximaler Zukunftssicherheit.“

Die Westenergie AG mit Sitz in Essen ist der größte regionale Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter in Deutschland und das größte Tochterunternehmen der E.ON SE. Die Verteilnetzbetreiber der Westenergie-Gruppe verantworten ein Stromnetz von circa 196.000 Kilometern Länge.

compleo-charging.com