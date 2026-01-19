TEAG Mobil mit Rabattaktion: 39 Cent/kWh bis 28. Februar

Mit der Aktion „39 für 39“ bietet TEAG Mobil demnach an insgesamt 39 Tagen einen Kilowattstundenpreis von 39 Cent an. Dieser Preis soll an allen AC sowie „an vielen DC-Standorten“ sowohl für das Ad-hoc-Laden als auch für registrierte Nutzer über die TEAG-Mobil-App verfügbar sein. Angaben zu den derzeit regulären Preisen macht das Unternehmen allerdings nicht. Im Mai 2025 lag bei der Eröffnung des Ladeparks an der A9 in Schleiz der Preis an den DC-Ladern bei 49 Cent/kWh.

Über die App bietet TEAG Mobil aber nicht nur Zugang zu den eigenen Ladesäulen, sondern bundesweit zu mehr als 200.000 Ladepunkten (inkl. rund 1.000 Ladepunkten von TEAG Mobil). Die Ladepunkte anderer Ladesäulenbetreiber, die über die App genutzt werden können, sind von der Aktion jedoch ausgeschlossen. An diesen Standorten gelten die jeweiligen Preise des Roaming-Partners, heißt es.

Die Ladeinfrastruktur-Tochter der Thüringer Energie AG startete im Januar 2023 mit rund 300 eigenen Ladepunkten. Seit Ende Oktober letzten Jahres betreibt das Unternehmen 350 AC- und 650 DC-Ladepunkte für Elektrofahrzeuge vorrangig in Thüringen – aber auch in angrenzenden Bundesländern. Bis 2028 sind weitere 1.000 Ladepunkte geplant.

Ferner plant TEAG Mobil erste Lkw-Ladeprojekte in Suhl-Zella-Mehlis (ab 2026), in Eisenach, Erfurt und Werther (2027/28). Parallel erweitert die TEAG Mobil das Ladeinfrastrukturangebot im ländlichen Raum durch eine bedarfsgerechte Verdichtung, teilt das Unternehmen mit. Das Ziel: Alle zehn Autominuten soll ein Schnelllader erreichbar sein.

Quelle: Info per E-Mail