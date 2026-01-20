Alt-Akku-Logistiker LiBCycle wird von RLG übernommen

Das 2021 gegründete LiBCycle hat eine Transportbox entwickelt, die die Handhabung von gebrauchten Akkupaketen aus Elektroautos signifikant erleichtern soll – und drumherum ein Geschäftsmodell entwickelt: LiBCycle hat einen umfangreichen Service rund um Transport, Lagerung und Recycling oder Wiederverwendung von Lithium-Ionen-Batterien in Second-Life-Anwendungen aufgebaut.

Heute betreibt LiBCycle mehr als 30 aktive Cross-Docking-Standorte in zentralen europäischen Märkten und arbeitet mit führenden Batterieherstellern und Recyclern zusammen. Nun also übernimmt die Reverse Logistics Group (RLG), die Teil des britischen Reconomy-Konzerns ist, LiBCycle. Damit will RLG seine Position im europäischen Batterierecycling ausbauen.

Wichtig dabei: Weder RLG noch LiBCycle recyceln die E-Auto-Batterien selbst, haben also nichts mit der Zerlegung von Altbatterien und der Rückgewinnung von Materialien zu tun. Vielmehr geht es um die Logistik – und dabei hat RLG mit anderen Arten von Batterien schon selbst große Erfahrung: RLG betreibt unter dem Namen REBAT das größte Batteriesammelsystem des Landes mit über 65.500 Sammelstellen und mehr als 10.000 registrierten Herstellern. Dabei geht es aber bislang größtenteils um normale Batterien von kleineren Geräten. Die Sammelstellen sind z.B. in vielen Supermärkten zu finden. Zwar erwähnt REBAT auf seiner Homepage auch die Möglichkeit, sich um die Abholung von E-Auto-Batterien kümmern zu können, doch das war bislang offenbar kein großer Geschäftsbereich.

„Mit der Beteiligung an LiBCycle erweitern wir unser Portfolio um spezialisierte Logistiklösungen für das Recycling von EV-Batterien. Auf Basis unserer bisherigen Zusammenarbeit können wir Herstellern, Händlern und Recyclern künftig noch effizientere und sicherere Lösungen für die Rückgewinnung von Lithium-Ionen-Batterien anbieten. Als Betreiber zahlreicher Rücknahmesysteme weltweit sind wir gut positioniert, Nachhaltigkeit in der E‑Mobilität aktiv voranzutreiben“, sagt Patrick Wiedemann, CEO von RLG und der Comply-Division von Reconomy.

Philip Brunotte, Mitgründer und Geschäftsführer von LiBCycle, ergänzt: „Unser Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft für defekte Lithium-Ionen-Batterien durch integrierte Logistiklösungen zu stärken. Der Zusammenschluss mit RLG ist dafür der konsequente nächste Schritt. Gemeinsam können wir unser Angebot ausbauen, neue Märkte erschließen und unser Wachstum weiter beschleunigen.”

Mit dem Erreichen des Lebensendes der ersten Generation von Elektrofahrzeugen und den neuen EU-Batterievorschriften, die die erweiterte Produzentenverantwortung (EPR) ausweiten, erwartet RLG-Mutter Reconomy einen deutlichen Anstieg des Bedarfs an entsprechender Infrastruktur für die Logistik von Altbatterien aus E-Autos.

rev-log.com