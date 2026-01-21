Alle Kategorien Alle Kategorien
Montage-Fehler: Rivian muss 20.000 Stromer in die Werkstätten holen

Rivian ruft in den USA knapp 20.000 Exemplare seiner Modelle R1S und R1T der Baujahre 2022 bis 2025 zurück, die zuvor gewartet worden waren. Dabei ist nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA womöglich die Spurstange falsch montiert worden.

Von Cora Werwitzke
21.01.2026 - 12:00 Uhr

Betroffen sind von dem Rückruf konkret 19.641 Einheiten von Rivians beiden bisher nur in den USA erhältlichen Premiummodellen. Diese werden nun in die Werkstätten zurückbeordert, um auf Rivians Rechnung die hinteren Spurstangenbolzen auszutauschen. Vorangegangen ist dem Rückruf nach NHTSA-Angaben nur ein einziger publik gewordener Unfall mit leichten Verletzungen, der im Zusammenhang mit dem Spurstangen-Problem steht.

Für Rivian ist es in den USA unterdessen der zweite Rückruf binnen weniger Wochen. Anfang Dezember 2025 mussten knapp 35.000 Elektro-Lieferwagen des Herstellers kontrolliert werden, um Probleme mit den Sicherheitsgurten auszuschließen.

reuters.com, eletric-vehicles.com, nhtsa.gov

