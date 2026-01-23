Christian Weingärtner wird Pkw-Chef von Ford Europa

In dieser Funktion wird Weingärtner auch die Einführung einer neuen Generation erschwinglicher E-Autos durch die im Dezember verkündete strategische Partnerschaft mit Renault verantworten, wie Ford in der Mitteilung schreibt. Zudem wird der Manager das Strategieteam sowie ein neu geschaffenes Team für Partnerschaften bei Ford in Europa leiten.

Weingärtner war im Jahr 2022 zum Geschäftsführer Marketing und Verkauf und zum geschäftsführenden Direktor für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz berufen worden. Im Zuge der umfassenden Restrukturierung in Köln war der Manager aber bereits im November 2024 aus der Geschäftsführung ausgeschieden, hatte aber seine operativen Aufgaben in der Position als Managing Director der DACH-Region unverändert weitergeführt – bis vor recht genau einem Jahr: Im Januar 2025 hatte Ford Weingärtner als Vice President Europe Business Transformation ins europäische Management geholt.

In dieser Funktion als Vice President Business Transformation in Europa war er „maßgeblich an der Gestaltung der künftigen Strategie von Ford in Europa beteiligt und hat entscheidende Partnerschaftsprojekte vorangetrieben“, so Ford. Das hat die Verantwortlichen offenbar davon überzeugt, Weingärtner als General Manager Passenger Vehicles mehr Verantwortung zu übertragen.

Als General Manager Passenger Vehicles wird Weingärtner quasi das Pkw-Pendant zu Hans Schep, dem General Manager von Ford Pro in Europa – bei der Nutzfahrzeug-Sparte gab es diese Position schon, im Pkw-Ressort wird sie neu geschaffen. Wie Ford mitteilt, wird Schep „weiterhin seine Rolle als General Manager, Ford Pro, Europe, wahrnehmen und unsere Führungsposition im Nutzfahrzeugsektor behaupten – eine tragende Säule der Rentabilität von Ford in Europa“.

„Während wir dieses nächste Kapitel aufschlagen, nutzen wir strategische Partnerschaften, um unseren europäischen Kunden erschwinglichere und ikonischere Ford-Produkte anzubieten“, sagt Jim Baumbick, Präsident von Ford Europa. „Christians fundierte strategische Expertise und seine operative Erfahrung machen ihn zur richtigen Führungspersönlichkeit, um sicherzustellen, dass unsere künftigen Pkw unverkennbar Ford bleiben und wir gleichzeitig unsere geschäftlichen Ambitionen verwirklichen.“ Baumbick ist selbst erst seit dem 1. November 2025 Präsident von Ford Europa. Bis dahin war übrigens Weingärtner als Vice President Europe Business Transformation der ranghöchste Ford-Manager in Europa.

