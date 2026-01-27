BYD und Kim Long Motor partnern bei Bau von Batteriefabrik in Vietnam

Dabei wird Kim Long Motor den Bau der Fabrik für EV-Batterien in seinem Automobilproduktions‑ und Montage‑Industriepark in Huế in Vietnam finanzieren. BYD wiederum ist für Technologie und technische Umsetzung verantwortlich. Die Zusammenarbeit soll den Grundstein dafür legen, dass Kim Long Motor nach und nach die Batterieproduktionstechnologie beherrschen soll – das soll Leistung, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der von Kim Long Motor entwickelten und hergestellten Elektrofahrzeuge garantieren.

Aktuell ist noch unklar, was genau in der Batterieanlage hergestellt werden soll – also Batteriezellen, -module, -packs oder -systeme. In einer ersten Phase soll die Anlage aber nur der Batterieproduktion für Nutzfahrzeuge dienen. Auf einer über 4,4 Hektar großen Fläche soll eine Jahreskapazität von rund 3 GWh aufgebaut werden, die in elektrischen Lkw, Bussen, Minivans und Kleinbussen verwendet werden sollen. Dabei hebt das Unternehmen vor allem einen offenbar neu entwickelten elektrischen Nightliner mit 34 Schlafplätzen hervor, der die BYD-Batterien verwenden soll. Bisher bietet der Hersteller unter dem Namen Kim Long 99 bereits solche Modelle mit Dieselmotor an.

In einer zweiten Ausbaustufe sollen in der Batteriefabrik dann auch Traktionsbatterien für elektrische Pkw hergestellt werden. Dadurch soll die Größe der Anlage auf 10 Hektar steigen und die Gesamtkapazität auf 6 GWh/Jahr. Die hochautomatisierter Technologie des BYD-Batteriewerks soll dabei nicht nur die Nachfrage in Vietnam selbst abdecken, sondern auch die Exportmöglichkeiten von Kim Long Motor in Länder innerhalb und außerhalb der südostasiatischen Region vergrößern.

Dao Viet Anh, Generaldirektor von Kim Long Motor, erklärt zur Partnerschaft: „Kim Long Motor ist sich bewusst, dass die Entwicklung von Elektrofahrzeugen nicht nur ein unvermeidlicher Trend ist, sondern auch eine langfristige Strategie, die eng mit der Selbstständigkeit der nationalen Industrie verbunden ist. Die strategische Partnerschaft mit der BYD Group und die Investition in den Bau der BYD-Batteriefabrik zeigen unser starkes Engagement für die Beherrschung von Kerntechnologien, anstatt uns nur auf die Montage oder Verarbeitung zu beschränken.“

Nach der Inbetriebnahme soll die BYD-Batteriefabrik dem Unternehmen helfen, eine Lokalisierungsquote von über 80 Prozent bis zum zweiten Quartal 2026 zu erreichen und schrittweise einen regionalen Produktionsstandort für Batterien und Elektrofahrzeuge aufzubauen.

Im August 2025 hatte Kim Long Motor bereits mit dem südkoreanischen Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) eine Vereinbarung getroffen, in Huế die Batteriezellen des Unternehmens zu Batteriepacks zu montieren. Bei den Zellen von LGES soll es sich um zylindrische Einheiten mit NMC-Chemie handeln, die Kim Long Motor offenbar für Elektrobusse verwendet.

