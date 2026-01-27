Hubject bindet Flipturn an Roaming-Plattform Intercharge an

Auf die Lademanagement-Plattform von Flipturn setzen unter anderem Unternehmen der Fortune 500, einer Liste der US-amerikanischen Zeitschrift Fortune, die die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten pro Geschäftsjahr aufführt. Aber auch bei anderen großen Flottenbetreibern, gewerblichen Immobilienbesitzern oder auch an Mehrfamilienhäuser kommt die Lösung des US-Unternehmens zum Einsatz.

„Die Plattform von Flipturn wurde entwickelt, um allen Betreibern zu helfen, das Beste aus ihren Ladegeräten herauszuholen, von Flotten über Mehrfamilienhäuser bis zum Laden am Arbeitsplatz“, sagt Max Alway-Townsend, Head of Business Operations bei Flipturn. „Durch diese Partnerschaft mit Hubject erweitern wir diesen Mehrwert weit über einen einzelnen Standort hinaus – wir vereinfachen das Laden für Fahrer durch Roaming und bieten unseren Kunden weiterhin die gleichen Tools, auf die sie sich in privaten Depots verlassen.“

Die Integration von Flipturn in die Intercharge-Plattform von Hubject soll zeigen, wie das Ökosystem die besonderen Anforderungen von B2B-Flottenbetreibern unterstützen kann. Mithilfe des OCPI-Protokolls (Open Charge Point Interface) verbindet sich Flipturn als Charge Point Operator und erhält so sofortigen Zugriff auf das gesamte Hubject-Netzwerk. Dieser Ansatz soll eine automatisierte Protokollüberbrückung und damit eine nahtlose Kommunikation zwischen der Backend-Software und verschiedenen eMobility Service Providern (EMPs) bei gleichbleibenden Datenberichterstattungen ermöglichen.

Durch diese Infrastruktur sollen öffentlich zugängliche Ladestationen zu einer Erweiterung der privaten Lademöglichkeiten im Depot einer Flotte werden. Die Plattform übernimmt dabei die Echtzeit-Authentifizierung, das Sitzungsmanagement sowie die Abrechnung von Ladevorgängen und soll damit die Fragmentierung beseitigen, die das Laden von Flotten außerhalb des Betriebsgeländes in der Vergangenheit erschwert hat. Diese Funktion soll Flottenmanagern einen konsolidierten Überblick über die Energiekosten und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge gewährleisten. Unabhängig davon, welcher Betreiber die physische Infrastruktur verwaltet, die der Fahrer nutzt.

Für den Berliner eMobility-Spezialisten ist die Partnerschaft eigenen Angaben zufolge ein wichtiger Schritt in Hubjects Bestreben, Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge in ganz Nordamerika zu vereinfachen. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Flipturn, die ein einheitliches und zuverlässiges Ladeerlebnis ermöglicht“, so Trishan Peruma, CEO von Hubject North America. „Diese Integration unterstreicht unser Engagement, Hindernisse für die Elektrifizierung zu beseitigen und sicherzustellen, dass öffentliche Ladestationen für Nutzfahrzeuge genauso zugänglich und reibungslos nutzbar sind wie für Personenkraftwagen.“

hubject.com