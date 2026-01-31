Chinesischer Elektro-Sportwagen SC01 kommt nach Europa

Tianjin Gongjiangpai Auto Technology hat laut Medienberichten einen E-Sportwagen im Lotus-Stil aufgelegt, der in Europa unter dem Namen SC01 und in China unter der Bezeichnung JMEV 01 vermarktet wird. Vorgestellt wurde der E-Sportwagen bereits im September 2022, doch anschließend wurde es lange still um das Projekt. In China kam das Modell immerhin im April 2025 auf den Markt – und 2026 soll es nun auch nach Europa kommen. Dieser Tage veröffentlichte der chinesische Hersteller vor diesem Hintergrund erste offizielle Bilder.

Bei Tianjin Gongjiangpai Auto Technology (TGAT) handelt es sich um ein Startup, an dem Xiaomi beteiligt sein soll. Da TGAT in China keine eigene Herstellerlizenz hat, kooperiert das Unternehmen auf seinem Heimatmarkt mit Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV), was den dortigen Namen des E-Sportwagens JMEV 01 erklärt. Die chinesische Version des Modells wartet mit einem 320-kW-Allradantrieb und 560 Nm Drehmoment auf. Bei nur knapp 1,4 Tonnen Gewicht soll der Sprint auf 100 km/h in 2,9 Sekunden erledigt sein.

Wie das Portal InsideEVs schreibt, soll auch das europäische Modell einen Allradantrieb erhalten und bei unter 1,4 Tonnen in 2,9 Sekunden auf 100 km/h spurten können. Weitere Leistungsdaten sind allerdings noch nicht bekannt und die Daten aus China können nur als grobe Orientierung dienen. Denn die Entwicklung der europäischen Version erfolge unabhängig vom chinesischen Projekt, heißt es. Als Produktionsland wird ferner Italien genannt und als Zielländer einige „ausgewählte europäische Märkte“. Aktuell sollen Prototypen der europäischen Version die Validierungsphase abschließen. Klar ist schon jetzt: Die Produktion des europäischen SC01 wird limitiert sein – auf 1.000 Einheiten. Und ein Teil dieser Kleinserie wird laut Medien für den Motorsport reserviert.

Was den in China schon erhältlichen JMEV 01 angeht, misst dieser 4,10 x 1,83 x 1,17 Meter bei einem Radstand von 2,5 Metern. Das Modell verfügt über ein Rohrrahmen-Chassis und soll mit seinen 320 kW Output (je Achse ein E-Motor von Enpower à 160 kW) eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h unterstützen. Das im Auto hinter den zwei Vordersitzen verbaute NMC-Akkupaket von CALB bietet eine Kapazität von 60 kWh und soll rund 500 Kilometer unterstützen – vermutlich gemäß chinesischem Testzyklus CLTC.



