Erster Hybrid-Lkw pendelt auf eHighway in Schleswig-Holstein

Die Spedition Bode hat ihren ersten Oberleitungs-Lkw von Scania übernommen. Mit dem Einsatz des Scania R 450 Hybrid hat der eHighway-Feldversuch in Schleswig-Holstein nun begonnen. Projektpartner Bode erhält vor diesem Hintergrund demnächst vier weitere Oberleitungs-Lkw von Scania.

Das ausstehende Quartett soll „im Laufe der nächsten Monate“ folgen, lässt Scania wissen. Die Spedition Bode ist in Schleswig-Holstein einziger Projektpartner für den vom Bund geförderten Oberleitungs-Feldversuch und hat sich verpflichtet, die Strecke bis Ende 2022 im täglichen Pendelbetrieb zu befahren. Anfang des Monats absolvierten Fachleute wie berichtet eine Probefahrt zur abschließenden Beurteilung der technischen Funktion der Anlage. Seitdem gilt der eHighway als betriebsbereit.

Ursprünglich sollte das Oberleitungssystem im hohen Norden bereits Mitte 2019 in Betrieb genommen werden. Es kam allerdings bei der Lieferung der Lkw zu Verzögerungen. Der fünf Kilometer langen eHighway am Autobahn-Abschnitt der A1 zwischen Reinfeld und Lübeck ist bekanntlich eine von insgesamt drei Teststrecken in Deutschland, auf denen Hybrid-Lkw des Typs R 450 von Scania mit Stromabnehmern verkehren sollen. Scania ist dabei für alle drei Standorte exklusiver Lieferant von insgesamt 15 Exemplaren – je fünf in Hessen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg.

Auch in Hessen läuft der eHighway-Start unterdessen holprig: Eigentlich sollten an der A5 zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen bereits alle fünf Hybrid-Lkw Daten sammeln. Ein gutes halbes Jahr nach Projektstart sind aber erst zwei Lkw in Betrieb. Die drei verbleibenden Exemplare sollen erst nächstes Jahr in den Feldversuch integriert werden. In den ursprünglichen Planungen war die hessische Landesregierung davon ausgegangen, dass der Pilotversuch quasi mit Fertigstellung der Infrastruktur sofort in vollem Umfang beginnen könne. Mangels Fahrzeugen war bzw.ist das aber nicht der Fall.

Keine Neuigkeiten gibt es zum Stand des Oberleistungs-Projekts in Baden-Württemberg. Im Mai hieß es, dass kurz vor Jahresende 2018 die Ausschreibung zur Installation des eHighways an der B 462 im Murgtal veröffentlicht worden sei.

scania.com